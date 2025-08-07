أضرار جسيمة للخبز الأبيض

تُظهر الأبحاث أن تناول الخبز الأبيض بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بأمراضٍ صحيةٍ مثل داء السكري من النوع الثاني، والسمنة، وأمراض القلب.فيما يلي بعض أضرار تناول الخبز الأبيض على الجسم:سكر الدم وخطر الإصابة بالسكريالخبز الأبيض كربوهيدرات بسيطة غنية بالسكر، يُحلله الجسم بسرعة للحصول على الطاقة، مما يُعطي دفعة سريعة من الطاقة وارتفاعاً حاداً في سكر الدم، وعندما يُحلل الجسم الكربوهيدرات، يُحوّلها إلى غلوكوز، مما يرفع مستويات السكر في الدم. بعد ارتفاعها، تنخفض مستويات السكر بسرعة، مما يُشعرك بالخمول والتعب.يزيد تناول الأطعمة التي ترفع سكر الدم بانتظام من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسمنة وداء السكري من النوع الثاني.عند معالجة الخبز الأبيض، يُزال كثير من العناصر الغذائية منه، حيث تحتوي أنواع أخرى من الخبز على كربوهيدرات معقدة وألياف، ويستغرق خبز الحبوب الكاملة وقتاً أطول في الجسم لهضمه، ولا يُسبب ارتفاعاً حاداً في سكر الدم مثل الخبز الأبيض، وفقاً لما ذكره موقع " " الصحي.يتميز الخبز الأبيض بمؤشر غلايسيمي مرتفع، وهو مقياس لمدى ارتفاع مستويات السكر في الدم؛ بسبب الأطعمة. وهذا يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سكر الدم.صحة الأمعاء ونقص الأليافالحبوب الكاملة هي كربوهيدرات تحتوي على ألياف وعناصر غذائية أخرى تدعم صحة الأمعاء، ولأن الخبز الأبيض يُجرَّد من هذه العناصر الغذائية في أثناء الإنتاج، فإنه لا يوفر الفوائد نفسها للجهاز الهضمي.يتكون القمح من 3 مكونات: النخالة، والجنين والسويداء (نسيج يغذي ويحيط بالجنين في بذور النباتات المزهرة)، يقوم المصنعون بإزالة النخالة والجنين من الحبوب لصنع الخبز الأبيض، تاركين السويداء فقط. هذه العملية تُزيل أيضاً الألياف والفيتامينات والمعادن.الألياف عنصر غذائي يُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويُعطي شعوراً بالشبع بعد تناول الطعام. يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين صحة الأمعاء. كما تُعزز الألياف انتظام حركة الأمعاء وتمنع الإمساك. لا يوفر الخبز الأبيض هذه الفوائد الصحية نفسها.زيادة الوزن والسمنةقد يُسهم تناول الخبز الأبيض بانتظام في زيادة الوزن حيث تحتوي شريحة واحدة من الخبز الأبيض على 73 سعرة حرارية.ولأن الخبز الأبيض يفتقر إلى الألياف والبروتين، فإنه لا يُشعرك بالشبع. هذا يعني أنك قد تأكل كثيراً دون الشعور بالشبع.ولأنه مصنوعٌ من دقيقٍ مُكرَّر. وغالباً ما يحتوي على إضافاتٍ مثل السكر والملح. في حين أن تناول الحبوب الكاملة قد يُسهم في الحصول على وزنٍ صحي، فإن الحبوب المُكرَّرة قد ارتبطت بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.يسببأكدت مجموعة من الباحثين أن تناول الخبز قد يكون سبباً رئيسياً في إصابة الشخص بالاكتئاب والتعب الشديدين. فقد أكد باحثون من جامعة لاتروب ، أن الغلوتين، وهو مركب بروتيني يشكل 80 في المائة من بذرة القمح، يمكن أن يصيب الأشخاص بالاكتئاب، فضلاً عن كونه يتسبب في آلام ومشكلات بالجهاز الهضمي.