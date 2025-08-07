طرق بسيطة لإنقاذ الملابس من الانكماش وإعادتها إلى حجمها الطبيعي!

فبدلا من رمي قميصك أو فستانك المفضل بعد أن يتقلص، تقترح نيسا سليم، الأستاذة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا بأستراليا، حيلة منزلية قد تعيد الحياة إلى ملابسك المنكمشة، اعتمادا على خصائص الألياف الطبيعية.وفي مقال نُشر على موقع The Conversation، أوضحت سليم أن الانكماش يحدث نتيجة لاستجابة الألياف النباتية، مثل القطن والكتان، للرطوبة والحرارة والحركة الميكانيكية، حيث تعود هذه الألياف إلى حالتها المجعدة والطبيعية بعد أن تم شدها وتسويتها أثناء التصنيع.ولـ"إنقاذ" الملابس، تنصح سليم بنقع القطعة المتضررة في ماء فاتر مضاف إليه ملعقة كبيرة من بلسم الشعر أو شامبو الأطفال لكل لتر ماء، ثم شدّ القماش بلطف لإعادة شكله تدريجيا، وتركه ليجف بشكل مسطح تحت شد خفيف – مثل وضعه على منشر دون طي.وتكمن فعالية هذه الطريقة في المواد الخافضة للتوتر السطحي الكاتيونية الموجودة في بلسم الشعر، والتي تليّن الألياف مؤقتا وتمنحها مرونة كافية للتمدد من جديد.ورغم أن الطريقة قد لا تعيد الحجم الأصلي بالكامل، فإنها تعيد إلى القطعة قدرا كافيا من مقاسها لتصبح صالحة للارتداء.نصائح للوقاية من انكماش الملابس:استخدم الماء البارد عند الغسيل.اختر دورة غسيل وبأقل سرعة دوران ممكنة.استخدم إعداد "الملابس الحساسة" عند توفره.وتختم سليم بالإشارة إلى أن أبحاثا جديدة تعمل حاليا على تطوير أقمشة مقاومة للانكماش، عبر مزج الألياف الطبيعية بالصناعية، في خطوة قد تضع حدا لهذه المشكلة الشائعة مستقبلا.