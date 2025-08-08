تفشي فيروس خطير وتحذيرات عالمية

وأكد معهد " " الألماني لمكافحة الأمراض أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للأشخاص الأصحاء".وأوضح متحدث باسم المعهد أنه "بينما قد تستوطن المستدمية النزلية من نوع (ب) في البلعوم الأنفي لدى البالغين، فإن الأشخاص الأصحاء قادرون على القضاء على العامل الممرض"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث الآن عن تفش للعدوى على مستوى ".وغالبا ما تكون أعراض عدوى المستدمية النزلية من نوع (ب) خفيفة لدى الأشخاص الأصحاء، بينما قد تتطور في المقابل بشكل خطير لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي، أو ، أو تعفن الدم.كما أوضح معهد " كوخ" أن المرض قد يهدد الحياة في غضون ساعات قليلة.وينتقل المرض عن طريق الرذاذ خلال السعال أو العطس أو ملامسة الوجه عن قرب، وفي التفشي الحالي، من المحتمل أيضا أن تكون عدوى المستدمية النزلية من نوع (ب) قد انتقلت بشكل غير مباشر عن طريق السجائر أو أدوات التدخين أو أدوات الطعام أو أدوات تعاطي العقاقير.وأشار معهد "روبرت كوخ" إلى "تسجيل 27 حالة إصابة بالعدوى على مستوى ألمانيا هذا العام حتى 20 تموز الماضي، مقابل 16 حالة خلال نفس الفترة العام الماضي، و21 حالة في عام 2023".وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، سجلت على مستوى ألمانيا 33 حالة إصابة وحالتا وفاة كلاهما في .