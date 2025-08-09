مشرعون أمريكيون يدعون لإغلاق ميزة في "إنستغرام"

وكثف المشرعون من كلا الحزبين الضغط على شركات بشأن سلامة الأطفال، محذرين من أن أدوات مشاركة الموقع يمكن أن تعرض القاصرين للحيوانات المفترسة.ووفق موقع "أكسيوس" يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة موقعهم على المنصة وفتح خريطة تفاعلية في الرسائل المباشرة لمعرفة الأماكن التي نشر فيها الآخرون محتوى جغرافيا.ويظهر المحتوى لمدة 24 ساعة ويتلقى الوالدان إشعارات في حال مشاركة طفلهما موقعا، ويمكنهما إيقاف الوصول.