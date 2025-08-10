كلبة تتوج بلقب "الأقبح" في العالم

جاء ذلك وسط أجواء احتفالية تمزج بين الفكاهة والرفق تجاه الحيوانات. ورغم مظهرها "غير المألوف" المليء بالتجاعيد وفكها الأعوج ولسانها المتدلي، استطاعت "بتونيا" أن تخطف الأنظار والقلوب بفضل شخصيتها اللطيفة وقصتها المؤثرة، لتفوز باللقب الذي ينظم سنويا بهدف نشر الوعي حول تبني الكلاب ذات الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على أن الجمال الحقيقي لا يقاس بالمظهر فقط.و"بتونيا" هي كلبة صغيرة من شيه تزو تم إنقاذها من مأوى للحيوانات بعد أن عانت من الإهمال لسنوات طويلة. وقد تبنتها عائلة محبة قدمت لها الرعاية اللازمة، لتعود إلى الحياة مجددا وتشارك هذا العام في المسابقة التي تحتفي بـ"الاختلاف".وقد فازت بجائزة مالية إلى جانب تغطية إعلامية واسعة ورسالة مؤثرة عن قيمة التبني والرفق تجاه الحيوانات المشردة.