بوغاتي Brouillard... حلم جامعي التحف وكابوس الباحثين عن القيمة

في زمن تتجه فيه صناعة السيارات نحو المستقبل، قررت العودة إلى الوراء. لا من باب الابتكار التقني، بل من باب الحرفية الرفيعة والترف النادر، مع إطلاق Brouillard، أول طراز ضمن برنامج Solitaire الفاخر، حيث لا تُصنع أكثر من سيارتين سنويًا، وبسعر لا يُذكر لأنه خارج المقاييس التقليدية.

عرض عضلات في عالم الحصرية

ليست Brouillard سوى عرض للترف والتفرّد. قصة تُباع أكثر من سيارة، لا تقدم قفزة تقنية جديدة، بل تعيد استخدام محرك وقاعدة قديمين، موجهة حصريًا لفئة الأثرياء، وليس لعشاق الأداء أو الباحثين عن قيمة تقنية فعلية.





اسم شاعري... وإنجاز تقليدي

وراء الاسم حكاية شاعرية عن حصان أبيض مفضل لدى مؤسس الشركة، إيتوري ، يرمز للجمال والسرعة. لكن خلف هذه الرومانسية، لا تحمل السيارة جديدًا يُذكر. فهي تعتمد على منصة محرك W16 بقوة 1,600 حصان، المعروفة منذ سنوات، مع تحسينات شكلية وهيكلية محدودة.





تصميم كلاسيكي بلمسة فنية

بوغاتي تتحدث عن نسب تصميمية تشبه الفن الكلاسيكي، وطلاء ثنائي اللون يمنح إحساسًا بالخفة، إلى جانب جناح خلفي يحسن الثبات الهوائي. لكن تقنيًا، لا شيء يُحدث فرقًا جذريًا. كل الإبهار يتمحور حول التفاصيل الداخلية فقط.



تفاصيل داخلية مفرطة في التخصيص

المقصورة تحفة في حد ذاتها: كاربون فايبر أخضر، أقمشة باريسية منسوجة يدويًا، نقوش للحصان على المقاعد، وحتى عصا تغيير السرعات تحمل تمثالاً صغيرًا داخل زجاج مصقول. إنها سيارة مصممة لتُعرض أكثر مما تُقاد.