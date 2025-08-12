سحب شوكولاتة أوربية تهدد الحياة

وتم توزيع هذه الكوكيز في متاجر بنيويورك وفيرجينيا وميريلاند وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى توفرها للبيع عبر الإنترنت.وذكرت الأمريكية (FDA) أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه القمح (المكوّن المقصود) معرضون لخطر ردود فعل تحسسية خطيرة قد تهدد حياتهم إذا تناولوا هذه المنتجات.وتعد حساسية القمح من الحالات الشائعة التي تصيب ما بين 1.6 و4 ملايين أمريكي، وتسبب أعراضا تشمل الطفح الجلدي والتورم وصعوبة التنفس، في حين يشكل القمح خطرا خاصا على مرضى الداء البطني بسبب احتوائه على الغلوتين الذي يثير استجابة مناعية ذاتية تؤدي لمشاكل صحية متعددة.وكشف التحقيق الداخلي لشركة Neuhaus أن بعض عبوات الكوكيز التي تحتوي على القمح تم توزيعها دون ذكر هذا المكون على الملصقات، ما دفع الشركة لإطلاق حملة سحب استباقية. وأفادت إدارة الغذاء والدواء بأن حوالي 150 صندوقا فقط من المنتج قد تم بيعه، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو شكاوى حتى الآن.ودعت الإدارة الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل القمح إلى عدم تناول المنتج وإرجاعه إلى مكان الشراء. كما أوضحت الفروقات بين حساسية القمح والداء البطني، حيث تختلف آليات كل منهما، لكن كلاهما يستدعي الحذر عند التعرض لمكون القمح.ويأتي هذا السحب كإجراء احترازي لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم، ويُظهر أهمية متابعة الشركات دقة المعلومات الواردة على عبوات المنتجات الغذائية.