عادة يومية تصيب العين بأمراض خطيرة

وجذب الدكتور فريزر، أخصائي البصريات من مدينة ديترويت، اهتمام ملايين المتابعين عبر منصة بعد أن استطلع آراء زملائه حول أسوأ العادات التي تؤذي العين، وكان الجواب متفقاً عليه: "فرك العين".وحذر أحد أخصائيي البصريات في الفيديو قائلاً: "تحتاج إلى التوقف فوراً. لا تفرك عينيك".لكن بدلاً من الحظر الكامل، قدمت إحدى الأخصائيات بديلاً أكثر أماناً وفعالية، قائلة: "إذا شعرت بالحكة، لا تفرك كرة العين نفسها، بل افرك المحيط بها. هذا سيخفف الحكة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل القرنية المخروطية".والقرنية المخروطية حالة تتسبب في ترقق وتمدد القرنية لتأخذ شكل مخروط، ما يؤدي إلى تشويه الرؤية وقد يستدعي في الحالات الشديدة إجراء جراحة أو زراعة قرنية.وأكد الخبراء أن فرك العين يعتبر من العوامل الرئيسية لظهور هذه الحالة.كما نبهت إحدى الأخصائيات إلى أن هذه العادة لا تؤثر فقط على العين، بل تسرع أيضاً من علامات تقدم العمر حولها، حيث تؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد.ونصح أحد الأخصائيين الآخرين بضرورة الانتباه أيضاً إلى قلة الرمش، خاصة مع الاستخدام المكثف للشاشات، والتي تؤدي إلى جفاف العين ومشاكل في الجفن.وينصح الخبراء بأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، الرمش المتكرر والضغط بلطف على العظم حول العين عند الشعور بالحكة بدلاً من فرك العين مباشرة.