Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دراسة تنجح بكشف سرطان الحنجرة عبر الذكاء الاصطناعي

علم وعالم

2025-08-13 | 02:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة تنجح بكشف سرطان الحنجرة عبر الذكاء الاصطناعي
140 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

يشكل سرطان الحنجرة عبئا صحيا عالميا كبيرا، إذ يصاب به أكثر من مليون شخص سنويا، ويتسبب في وفاة نحو 100000 منهم.


وتشمل عوامل الخطورة: التدخين وإدمان الكحول والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. وتتفاوت فرص البقاء على قيد الحياة بين 35% و78% خلال خمس سنوات بعد العلاج، بحسب مرحلة وموقع الورم.

وتعدّ عملية الكشف المبكر عن سرطان الحنجرة أمرا حيويا لتحسين نتائج العلاج، إلا أن التشخيص الحالي يعتمد على إجراءات مكلفة مثل تنظير الأنف بالفيديو وأخذ الخزعات، التي قد تتطلب تدخلا جراحيا، ويؤدي صعوبة الوصول إلى أخصائي إلى تأخير التشخيص.

وفي دراسة حديثة، أظهر فريق بحثي إمكانية اكتشاف تغيرات وآفات الطيات الصوتية — التي قد تكون مؤشرا على سرطان الحنجرة في مراحله المبكرة — من خلال تحليل الصوت فقط.

اعتمد الباحثون على مشروع Bridge2AI-Voice التابع للمعهد الوطني الأمريكي للصحة، وحللوا أكثر من 12500 تسجيل صوتي لـ306 مشاركين من أمريكا الشمالية. واستطاعوا التمييز بين الأصوات الطبيعية وأصوات المرضى الذين يعانون من آفات حميدة أو سرطانية في الحبال الصوتية، خاصة عند الرجال، من خلال دراسة مؤشرات صوتية مثل التردد الأساسي والارتعاش ونسبة التوافقيات إلى الضوضاء (مقياس للعلاقة بين مكونات الكلام التوافقية والضوضاء).

وأكد الباحث الرئيسي، الدكتور فيليب جينكينز، أن هذه المؤشرات الحيوية الصوتية قد تمكّن من تمييز المرضى المصابين بآفات الطيات الصوتية بدقة، ما قد يمهد الطريق لاستخدام الصوت كمؤشر حيوي للكشف المبكر عن سرطان الحنجرة.

وتعد هذه النتائج خطوة أولى مهمة، والمرحلة التالية هي توسيع قاعدة البيانات الصوتية، وتدريب الخوارزميات على المزيد من الأصوات، واختبارها سريريا لضمان فعاليتها للرجال والنساء على حد سواء. ويتوقع الباحثون بدء التجارب السريرية لهذه التقنية خلال العامين المقبلين.

وتفتح هذه الدراسة آفاقا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض الصوتية والسرطانية بطريقة أقل تدخلا وأكثر سرعة، ما قد يحسن بشكل كبير فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال لسرطان الحنجرة.
 >> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
Play
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
Live Talk
Play
Live Talk
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
Play
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-12
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
Play
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
Play
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
Play
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
Play
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
Play
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-12
Live Talk
Play
Live Talk
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
Play
كاميرا السومرية تواكب اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - Live Talk - الحلقة ٩٣ | 2025
10:30 | 2025-08-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-12
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
Play
الأوضاع في العراق 12-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
Play
نصيحة الى مجتمع 12-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
Play
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
Play
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09

اخترنا لك
مستشفى الناصرية التعليمي بإدارة ابيكس هيلث يحصل على شهادة المبادرة الذهبية للتميز
10:39 | 2025-08-12
رائحة الجسم ليست دائمًا بسبب العرق... اكتشف الأسباب الصادمة!
07:19 | 2025-08-12
بوغاتي Brouillard... حلم جامعي التحف وكابوس الباحثين عن القيمة
04:11 | 2025-08-12
تموز 2025.. ثالث أسخن تموز في تاريخ الارض
01:59 | 2025-08-07
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
الخيار... يعزز صحة الكلى ويطرد الحصى!
04:31 | 2025-08-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.