"ثروة طائلة".. كم ستحصل جورجينا إذا تطلقت من رونالدو؟

وشاركت جورجينا متابعيها على "إنستغرام" بصورة خاتم ألماس ضخم على إصبعها الأيسر، بجانب يد ، معلقة: "نعم، أنا موافقة، في هذه الحياة وفي ".بعد ظهور علاقتهما، أصبح رونالدو وجورجينا ثنائيا بارزا في عالم الموضة والإعلام، حيث عملت جورجينا كوجه إعلاني لعلامات عالمية مثل غوتشي، برادا وشانيل، وتصدرت أغلفة المجلات الدولية.كما أطلقت برنامجها على نتفليكس Soy Georgina عام 2022، وكشفت فيه عن حياتها كأم وسيدة أعمال وشريكة حياة لأحد أشهر الرياضيين عالميا.بالإضافة إلى ذلك، دشنت جورجينا علامتها التجارية للأزياء الرياضية، مضيفة مصدر دخل جديد لثروتها التي تقدر بحوالي 10 ملايين دولار، مقابل ثروة رونالدو التي تقارب مليار دولار.ووفقا لمجلة TV GUIA ، اتفق الثنائي على بنود مالية تضمن لجورجينا حياة مريحة في حال الطلاق، تشمل:- مبلغ شهري يزيد عن 114 ألف دولار مدى الحياة.- قصر فخم في حي لا بمدريد، اشتراه رونالدو عام 2010 مقابل 5.64 مليون دولار، على مساحة 950 ضمن عقار يمتد على 4000 متر مربع.على الرغم من أن هذه الضمانات تُدرج تحت مسمى "بنود الزواج" للمشاهير، إلا أنها تعكس بالأساس مفهوم "المؤخر التقليدي"، في مختلف الثقافات حول العالم، الذي تختلف أساليب تطبيقه وأسماؤه بحسب التقاليد والقوانين المحلية.