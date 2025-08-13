الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الكشف عن مغريات أمريكية لدمشق مقابل خفض التوترات
نيزك مريخي يشعل أزمة دبلوماسية
منوعات
2025-08-13 | 10:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– دولي
تجدد الجدل حول ملكية نيزك
مريخي
نادر، يُعد الأكبر من نوعه، بعد بيعه في مزاد علني نظمته دار "سوذبيز" في
نيويورك
مقابل مبلغ قياسي تجاوز 5 ملايين دولار.
النيزك، الذي يبلغ وزنه نحو 25 كيلوغراماً، عُثر عليه في 16
نوفمبر
2023 بمنطقة نائية في أغاديز شمالي النيجر، من قِبل "صائد نيازك"، ثم انتقل إلى تاجر دولي، عُرض لفترة وجيزة في
إيطاليا
، قبل أن يُطرح في المزاد بأمريكا الشمالية.
وأثارت عملية البيع غضب الحكومة النيجرية، التي أعلنت فتح تحقيق في ظروف خروجه من البلاد، وعلّقت تصدير الأحجار الكريمة والنيازك إلى إشعار آخر، معتبرةً أن القضية تحمل "سمات الاتجار الدولي غير المشروع".
ورغم تأكيد "سوذبيز" أن الحجر صُدّر من النيجر وفق الإجراءات الدولية، إلا أن مراجعة جارية للملف بعد تصاعد الجدل. من جهته، اعتبر عالم الحفريات الأمريكي بول سيرينو، الذي تعاون مع النيجر لسنوات، أن كل المؤشرات تدل على أن الحجر غادر البلاد بشكل غير قانوني، مشدداً على أن النيزك ملك للنيجر ما دام قد سقط على أراضيها.
وبحسب "فرانس برس"، قانونياً لا يحظى النيازك بوضع قانوني موحد عالمياً، إذ تختلف التشريعات بين الدول. ففي
الولايات المتحدة
مثلاً، تعود ملكية النيزك إلى صاحب الأرض، لكن الأمر يختلف في النيجر، حيث تُعد العينات النادرة من المعادن جزءاً من الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون.
وإلى جانب الجدل القانوني، أثار بيع هذا النيزك تساؤلات أخلاقية، خاصة أن صخرة NWA 16788 تُمثل قيمة علمية نادرة لا تُقدر بثمن؛ كونها تقدم دليلاً فريداً على التاريخ الجيولوجي للمريخ.
وطالب سيرينو بإعادة النيزك إلى النيجر لعرضه ودراسته، رافضاً فكرة بيعه في مزاد قد يؤدي إلى اختفائه عن الأوساط العلمية والجمهور.
تابع قناة السومرية على
منصة X
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
محليات
31.91%
13:45 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
طقس العراق.. امطار رعدية وانكسار الحرارة الخمسينية
أخبار الطقس
24.41%
01:08 | 2025-08-12
طقس العراق.. امطار رعدية وانكسار الحرارة الخمسينية
01:08 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
22.14%
09:42 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:42 | 2025-08-12
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
21.55%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
أبرز 6 ميزات في "AirPods" مع وصول " iOS 26"
10:56 | 2025-08-13
لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد خلال الصيف؟
09:22 | 2025-08-13
نصيحة من ChatGPT تُدخل رجلا المستشفى
08:14 | 2025-08-13
"ثروة طائلة".. كم ستحصل جورجينا إذا تطلقت من رونالدو؟
05:07 | 2025-08-13
بين اللّوز والفول السوداني.. من الفائز في المعركة الغذائية؟
03:18 | 2025-08-13
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
03:04 | 2025-08-13
