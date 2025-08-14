دراسة تكشف الاعراض المبكرة للنوبة القلبية

وتقول الطبيبة: "تورم الساقين من علامات قصور القلب. كما يشعر المريض بألم في القلب أثناء النشاط البدني قبل النوبة القلبية، وقد تظهر هذه الآلام حتى مع أقل مجهود بدني بسيط".وتشير إلى أنه إذا بدأ الألم في منطقة القلب يزعج الشخص حتى في حالة الراحة، فهذه تُعد حالة مهملة تستدعي الانتباه.وتضيف: "إذا واجه الشخص صعوبة في التنفس، وألما وضغطا خلف عظم القص، فهذه علامات تدعو لمراجعة الطبيب فورا".ويُذكر أن دراسة أجراها علماء بجامعة هارفارد أظهرت أن حرقة المعدة قد تكون علامة على اقتراب "النوبة القلبية الصامتة" وهي نوبة قلبية لا يلاحظها المريض.كما أظهرت نتائج دراسات أخرى أن الشعور بحرقة في غالبا ما يسبق حدوث النوبة القلبية. وتُعد الأعراض الرئيسية لاحتشاء عضلة القلب هي الألم الشديد في الصدر والشعور بالانقباض.