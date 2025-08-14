واتساب يتحدى روسيا.. لن نتخلى عن التشفير رغم الحجب

وذكر التطبيق في بيان: "واتساب خدمة تتعلق بالخصوصية ومشفرة من المرسل إلى الملتقى وتتحدى محاولات الحكومة لانتهاك حق الناس في الاتصال الآمن، ولهذا السبب تحاول حظره عن أكثر من 100 مليون مواطن روسي".وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لجعل الاتصالات المشفرة من المرسل إلى المتلقي متاحة للجميع في كل مكان، بما في ذلك في روسيا".وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، الأربعاء، أنها بصدد فرض قيود "جزئية" على المكالمات في تطبيقي المراسلة تيليغرام وواتساب.وبررت الهيئة الروسية المنظمة للإعلام والإنترنت "روسكومنادزور"، في بيان لها، هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لـ"مكافحة الجريمة"، قائلة إنه "وفقا لأجهزة إنفاذ القانون والعديد من الشكاوى الواردة من المواطنين، أصبح تطبيقا المراسلة تيليغرام وواتساب يوفران الخدمات الصوتية الرئيسية التي يتم استخدامها لخداع المواطنين وابتزاز أموالهم، وتوريط المواطنين الروس في "أعمال تخريبية وأنشطة إرهابية".وقالت الهيئة أيضا إنه "قد تم الطلبات المتكررة لاتخاذ تدابير مضادة من جانب مالكي تطبيقي المراسلة".