تطوير لقاح علاجي للسرطان

وعلى عكس اللقاحات التقليدية التي تهدف إلى منع العدوى، يساعد هذا اللقاح الجهاز على مهاجمة الأورام القائمة بالفعل ويقلل من خطر عودتها. ويعتمد ELI-002 على ببتيدات — وهي سلاسل بروتينية قصيرة — لتدريب الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية الحاملة لطفرة جين KRAS، وهي من أكثر الطفرات شيوعا إذ تظهر في نحو 25% من الأورام الخبيثة، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والأمعاء.ومع ذلك، فإن هذا اللقاح يصلح لعلاج مختلف أنواع ولا يتطلب تخصيصا لكل مريض، ما يجعله خطوة واعدة في مجال علاج الأورام.وشملت تجربة المرحلة الأولى 25 مريضا، منهم 20 مصابا بسرطان البنكرياس و5 بسرطان القولون والمستقيم، وكانت لدى جميعهم خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج القياسي، مما يزيد من خطر الانتكاس. وتلقى جميع المرضى ست جرعات من لقاح ELI-002، بينما حصل نصفهم على جرعات مُعزِّزة إضافية.وكانت النتائج مبشرة:‎ نحو85% من المرضى طوروا استجابة مناعية ضد اثنين من بروتينات KRAS المُتحوِّرة، وكانت الاستجابة قوية لدى ثلثيهم.ظهرت مناعة ضد بروتينات KRAS أخرى لدى 67% من المرضى، مما يشير إلى توسُّع التأثير الوقائي للقاح.بقي مرضى سرطان البنكرياس 29 شهرا في المتوسط على قيد الحياة، وظلوا 15 شهرا دون انتكاسة، وهي فترة تفوق التوقعات.