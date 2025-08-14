انخفاض أسعار الذهب عالمياً

وفقا لرويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3352.65 دولار للأوقية (الأونصة). بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2% إلى 3400.60 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.2% من أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أقل جذبا لحائزي العملات الأخرى، فيما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوع.ينقذ الذهب بعد 48 ساعة تاريخية.. لا رسوم جمركية على «النفيس»وأدت بيانات قوية لأسعار البيع بالجملة في لتقليل الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. ويميل المتعاملون الآن لتوقع خفض بمقدار ربع نقطة مع خفض آخر في أكتوبر/ تشرين الأول.وأفادت الأمريكية بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، متجاوزا توقعات كانت تشير إلى 2.5%. وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أيضا دون المتوقع، حيث بلغت 224 ألف طلب مقابل توقع 228 ألف طلب.وقال رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى "يتداول الذهب بانخفاض إذ إن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية الأقوى من المتوقع قد تقلص آمال خفض أسعار الفائدة لأنها تتغذى أيضا على قراءة التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو/ تموز، التي ستجعل حذرا على الأرجح حيال خفض أسعار الفائدة".وأضاف "بشكل عام، لا تغير هذه البيانات من نظرتنا المتفائلة تجاه الذهب، إذ سيتعين على الاتحادي في نهاية المطاف الاختيار بين مكافحة التضخم أو دعم الاقتصاد".وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.ويركز المستثمرون أيضا على المخاطر الجيوسياسية. وحذر الرئيس الأمريكي من "عواقب وخيمة" إذا رفض نظيره الروسي اقتراحا للسلام في أوكرانيا خلال اجتماعهما غدا، ملمحا إلى إمكانية عقد اجتماع لاحق مع الرئيس الأوكراني.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 38.11 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1% إلى 1352.60 دولار. وارتفع البلاديوم 1.7% إلى 1140.81 دولار.