انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف شروط تحقيق السلام في أوكرانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537215-638907825162396690.jpg
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
منوعات
2025-08-14 | 11:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
326 شوهد
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أدت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مما قلص احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وفقا لرويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3352.65 دولار للأوقية (الأونصة). بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2% إلى 3400.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% من أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أقل جذبا لحائزي العملات الأخرى، فيما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوع.
ترامب
ينقذ الذهب بعد 48 ساعة تاريخية.. لا رسوم جمركية على «النفيس»
وأدت بيانات قوية لأسعار البيع بالجملة في
الولايات المتحدة
لتقليل الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. ويميل المتعاملون الآن لتوقع خفض بمقدار ربع نقطة مع خفض آخر في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفادت
وزارة العمل
الأمريكية بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، متجاوزا توقعات كانت تشير إلى 2.5%. وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أيضا دون المتوقع، حيث بلغت 224 ألف طلب مقابل توقع 228 ألف طلب.
وقال
أولي هانسن
رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى
ساكسو بنك
"يتداول الذهب بانخفاض إذ إن
قراءة
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية الأقوى من المتوقع قد تقلص آمال خفض أسعار الفائدة لأنها تتغذى أيضا على قراءة التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو/ تموز، التي ستجعل
مجلس الاحتياطي الاتحادي
حذرا على الأرجح حيال خفض أسعار الفائدة".
وأضاف "بشكل عام، لا تغير هذه البيانات من نظرتنا المتفائلة تجاه الذهب، إذ سيتعين على
مجلس الاحتياطي
الاتحادي في نهاية المطاف الاختيار بين مكافحة التضخم أو دعم الاقتصاد".
وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويركز المستثمرون أيضا على المخاطر الجيوسياسية. وحذر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
من "عواقب وخيمة" إذا رفض نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
اقتراحا للسلام في أوكرانيا خلال اجتماعهما غدا، ملمحا إلى إمكانية عقد اجتماع لاحق مع الرئيس الأوكراني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 38.11 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1% إلى 1352.60 دولار. وارتفع البلاديوم 1.7% إلى 1140.81 دولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
عالميا.. انخفاض أسعار الذهب
05:12 | 2025-07-22
انخفاض حاد لأسعار الذهب في الأسواق العالمية
09:52 | 2025-07-07
عالميا.. انخفاض اسعار النفط في التعاملات المبكرة
04:49 | 2025-07-03
انخفاض أسعار النفط عالمياً
10:13 | 2025-06-16
الذهب
أسعار
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
مجلس الاحتياطي
دونالد ترامب
وزارة العمل
أولي هانسن
ساكسو بنك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
40.3%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
أمن
24.4%
04:19 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
04:19 | 2025-08-13
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.03%
04:14 | 2025-08-13
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:14 | 2025-08-13
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
منوعات
17.27%
03:04 | 2025-08-13
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
03:04 | 2025-08-13
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
12 مشروباً لخفض الكوليسترول وحماية القلب
12:24 | 2025-08-14
تطوير لقاح علاجي للسرطان
09:23 | 2025-08-14
واتساب يتحدى روسيا.. لن نتخلى عن التشفير رغم الحجب
08:35 | 2025-08-14
علاج يمنح الأمل لـ"الصلعان"
08:26 | 2025-08-14
في رحاب الكعبة.. معتمر مصري يوجّه رسالة مؤثرة لأخيه الذي سرق بيته
03:29 | 2025-08-14
دراسة تكشف الاعراض المبكرة للنوبة القلبية
02:33 | 2025-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.