12 مشروباً لخفض الكوليسترول وحماية القلب

وقدم موقع " " المتخصص في الأخبار الصحية 11 نوعا من العصائر التي قد تساعد في خفض مستويات بشكل طبيعي.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين، التي تساعد على خفض مستويات الدهون والشحوم الموجودة في الدم.وربطت أبحاث سابقة بين مكونات الشاي الأخضر وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.عصير التوت البرييتكون التوت البري من مضادات أكسدة تزيد نسب الكوليسترول الجيد والبروتين الدهني، بالمقابل تقلل من مستويات الكوليسترول الضار.حليب الشوفانالشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تحد من امتصاص الجسم للكوليسترول.وأظهرت أبحاث سابقة أن المشروبات التي تحتوي على الشوفان، مثل حليب الشوفان، أبانت عن فعالية وثبات أكبر في خفض مستويات الكوليسترول مقارنة بمنتجات أخرى.عصير الرمانالرمان كسائر الفواكه الأخرى يحتوي على مضادات أكسدة قد تؤثر على مستويات الكوليسترول، ومستويات البروتين الدهني عالي الكثافة.عصير البرتقالتعرف الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، بغناها بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم.عصير البنجرتساعد الفلافونويدات المضادة للأكسدة الموجودة في عصير البنجر على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع نسب الكوليسترول النافع.وأثبتت دراسات سابقة أن عصير البنجر أثبت فعاليته في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.حليب الصوياوجدت الدراسات أن منتجات الصويا، مثل ، منخفضة الدهون المشبعة تساعد على خفض نسب الكوليسترول الكلي الضار.ويوصي خبراء باستبدال حليب البقر عالي الدسم بحليب الصويا، للحفاظ على صحة القلب، وإدارة مستويات الكوليسترول.عصير الأناناسيساعد إنزيم البروميلين ومضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس على تكسير رواسب الكوليسترول التي تكون لويحات في الشرايين.وأشارت أبحاث أجريت على الحيوانات، إلى أن تناول الأناناس يوميا أدى إلى تحسن في مستويات الدهون والكوليسترول.عصير التوت الأزرقيحتوي التوت الأزرق على ألياف قابلة للذوبان معروفة بدورها في خفض نسب الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من أمراض القلب وإدارتها.مشروب الكاكاوالشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة كالفلافونويدات، التي تحسن مستويات الكوليسترول.عصير الطماطمكشفت دراسات عديدة أن تناول عصير الطماطم غير المملح بانتظام، يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول السيئ لدى البالغين، على مدار السنة.