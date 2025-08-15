Alsumaria Tv
خطر خفي في بيوتنا.. تعرف عليه

منوعات

2025-08-15 | 02:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطر خفي في بيوتنا.. تعرف عليه
315 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
على الرغم من أن الجميع يرغب في منزل مريح، إلا أن اختراق جهاز المنزل الذكي أمر مزعج. وعندما يتعلق الأمر بأكثر أجهزة المنزل الذكي عرضة للاختراق، فإن القاعدة الأساسية هي: إذا كان الجهاز متصلًا بشبكة واي فاي، فهو عرضة للخطر.

لذلك، ستحتاج إلى التأكد من تأمينه بشكل دائم؛ لأن أي ثغرة قد تسمح للمهاجم باختراقه.
الخبر الجيد هو أنه بمجرد معرفة كيفية تأمين أحد الأجهزة، سيكون من السهل جدًا تكرار العملية لبقية الأجهزة.
وإليك قائمة بخمسة من أكثر الأجهزة الذكية عرضة للاختراق في منزلك، والخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان أمانها بشكل أفضل.
أجهزة الراوتر
تعتبر المشكلة رقم واحد؛ لأنها غالبًا ما تُترك بالإعدادات الافتراضية؛ ما يجعلها نقطة دخول سهلة للمخترقين في كثير من الأحيان.
وبمجرد اختراق جهاز الراوتر، يمكن للمهاجم تنفيذ جميع أنواع الأنشطة الخبيثة، من سرقة البيانات الحساسة إلى إبطاء اتصالك، ومراقبة حركة المرور، وإعادة توجيهك إلى مواقع مزيفة أو ضارة.
في هذا السياق، غالبًا ما تكون أجهزة التوجيه القديمة الأكثر عرضة للخطر، حيث تعمل ببرامج ثابتة قديمة، أو تستخدم كلمات مرور ضعيفة أو افتراضية، أو تفتقر إلى التشفير.
ويمكن معالجة هذه المشكلة بالحفاظ على تحديث جهاز التوجيه، واستخدام كلمة مرور قوية وفريدة، وتفعيل جدار الحماية الذي غالبًا ما يكون متاحًا كميزة في أفضل برامج مكافحة الفيروسات، وإن لم يكن كذلك، فإن نظام التشغيل لديك يحتوي عليه أيضًا.
كاميرات المراقبة
وتمثل كاميرات المراقبة غير المؤمّنة مشكلة كبيرة، إذ يمكن اختراقها لتزويد المخترقين ببث مباشر إلى منزلك. وهناك حالات عديدة لبث كاميرات خاصة عبر الإنترنت من قبل المخترقين، لذلك من المهم جدًا التأكد من عدم ترك الكاميرات المتصلة بكلمات مرور افتراضية أو تشغيل برامج قديمة.
يذكر أن معظم كاميرات المراقبة المنزلية من شركات عالمية موثوقة تأتي مجهزة بإعدادات خصوصية قوية، أو طريقة لإبقاء الكاميرا مغطاة بالغالق عند عدم استخدامها.
ويمكنك أيضًا التحقق مما إذا كانت الكاميرا تستخدم التشفير الشامل لإضافة طبقة أمان إضافية.
كذلك، يجب الحرص دائمًا على تحديث نظام تشغيل الكاميرا لسد الثغرات الأمنية.
أجهزة مراقبة الأطفال
مثل كاميرات المراقبة المنزلية الذكية، حتى أفضل أجهزة مراقبة الأطفال قد تكون عرضة للاختراق إذا كانت متصلة بشبكة واي فاي. وبينما العديد منها لا يحتوي على كلمة مرور افتراضية، أو إعدادات وصول عن بُعد تجعلها عرضة للاختراق، فقد حدثت حالات تم فيها اختراقها. لحسن الحظ، تعليمات تأمين هذه الكاميرات مشابهة جدًا لتعليمات كاميرات المراقبة المنزلية، لذا بمجرد إتقانك لكيفية تأمين إحداها، يسهل عليك تكرار الخطوات مع كاميرات أخرى. وللبدء، غيّر كلمات المرور الافتراضية إلى كلمات مرور قوية وفريدة، وحافظ على تحديث برامجها الثابتة، وقم دائمًا بتعطيل خاصية المشاهدة عن بُعد عند عدم استخدامها.
مكبرات الصوت الذكية
وقد تبدو هذه الأجهزة الصغيرة كيد مساعدة، حيث يمكنها التحكم في جميع أدوات منزلك الذكي المتصلة بالشبكة مثل الأضواء والأقفال وما إلى ذلك، مثل أليكسا إيكو وغوغل نيست. ولكن ماذا يحدث عندما تقع في الأيدي الخطأ؟ قد يتمكن المخترق من التحكم بمنزلك الذكي بشكل كامل.
وكما هو الحال مع جميع الأجهزة الأخرى في هذه القائمة، يمكن تأمينها بجهد إضافي عبر تفعيل أرقام التعريف الشخصية الصوتية، وتحديث البرامج الثابتة باستمرار، واستخدام كلمات مرور قوية.
أجراس الباب المرئية
على الرغم من أن أفضل أجراس الباب المرئية مصممة لحماية مدخل منزلك، إلا أن نقاط الضعف نفسها الموجودة في الأجهزة الأخرى في هذه القائمة قد تجعل جرس الباب الذكي خطرًا أيضًا.
ومن المعروف أن المتسللين يقومون باختراقها للتجسس على أصحاب المنازل.
مرة أخرى، كلمات المرور القوية والفريدة هي الحل الأمثل، وكذلك المصادقة الثنائية، وتثبيت التحديثات فورًا، واختيار طراز يتضمن خيار بث فيديو مشفر، بحيث لا يتمكن أي شخص من الوصول إلى لقطاتك دون إذن.
توم كروز يرفض ترشيح ترامب له لجائزة الأوسكار
08:46 | 2025-08-15
قياس أكسجين الدم يعود لساعات ابل
06:36 | 2025-08-15
نصائح مهمة من واتساب ‎‏لحماية الرسائل الخاصة
05:55 | 2025-08-15
ما تأثير مرض السكري على القلب والشرايين ؟
02:41 | 2025-08-15
12 مشروباً لخفض الكوليسترول وحماية القلب
12:24 | 2025-08-14
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
11:34 | 2025-08-14

