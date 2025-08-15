الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
توم كروز يرفض ترشيح ترامب له لجائزة الأوسكار
منوعات
2025-08-15 | 08:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
رشح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الممثل
توم كروز
لتلقي تكريم هذا العام في حفل
جوائز مركز كينيدي
للفنون ، لكنه قُوبل بالرفض من نجم الأوسكار، وفق تقرير جديد.
وبحسب تقرير صحيفة "
واشنطن بوست
" فإن كروز أخبر الرئيس بأنه لا يستطيع حضور الحفل المقرر في 7
ديسمبر
في دار
أوبرا
مركز كينيدي
في
واشنطن
بسبب "تعارض في
الجدول الزمني
".
وأكدت عدة مصادر في المركز رفض كروز للدعوة.
كان من المتوقع أن يتصدر كروز قائمة النجوم المكرمين لهذا الحدث، بعد أن اختار
ترامب
خمسة فنانيين لهم مكانة خاصة لديه، من بينهم الممثل
سيلفستر ستالون
، فرقة الروك Kiss، المغنية الغنائية غلوريا جينور، الممثل البريطاني
مايكل
كروفورد، ونجم موسيقى الكانتري
جورج
ستريت.
ابتعد كروز عن الدخول في المجال السياسي، مفضلًا عدم الحديث عن أي حزب، وتجنب مؤخرًا الإجابة على سؤال حول ترامب.
خلال جولته الإعلامية لفيلمه الأخير، سُئل من قبل صحفي كوري عن تأثير تعرفة ترامب على إنتاج الفيلم، فرد قائلاً: "نفضل الإجابة على أسئلة الفيلم، شكرًا."
سيحضر ترامب، رئيس
مجلس إدارة
مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، الحفل كالمضيف.
تجنب ترامب المشاركة في الحفل خلال فترته الرئاسية الأولى بعد أن أعلن فنانون مقاطعتهم احتجاجا.
ويبلغ ترامب 79 عامًا، وكسر تقليد الإعلان عن المكرمين لعام 2025 عبر بيان صحفي، حيث كشف عن اختياراته خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
