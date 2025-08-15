7 طرق بسيطة للحفاظ على صحة المفاصل

1- ممارسة النشاط البدني بانتظامالتمارين الرياضية تقوّي العضلات التي تدعم المفاصل، وتحافظ على صحة العظام والغضاريف، وتخفف الألم والتيبّس. من الأنشطة المفيدة: المشي، السباحة، ركوب الدراجة، اليوغا، البيلاتس، وتمارين القوة. يُنصح بـ150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعياً، ويومين لتمارين المقاومة، حسب تقرير لموقع " " الطبي.2- الحفاظ على وزن صحيزيادة الوزن تضع ضغطاً إضافياً على المفاصل، وتزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. حتى فقدان وزن بسيط يمكن أن يقلل الألم ويحسّن الحركة.الوقاية من الإصاباتإصابات المفاصل قد تؤدي لاحقاً إلى مشاكل مزمنة. للوقاية، يُستحسن الإحماء قبل التمرين، والتهدئة بعده، واستخدام الوضعيات المريحة في العمل، وأخذ فترات راحة منتظمة.3- تناول مكملات داعمةبعض المكملات، مثل زيت الغني بأحماض أوميغا-3، تساعد على تقليل الالتهاب والألم. كذلك قد تفيد مكملات الغلوكوزامين، والكوندرويتين، والكركمين لبعض الحالات.5- اتباع النظام الغذائي المتوسطيالنظام الغذائي المتوسطي غني بالخضراوات والفواكه، والمكسرات، والبقوليات، والأسماك، وزيت ، ويقل فيه تناول اللحوم الحمراء والسكريات. يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، ودهون صحية قد تساعد في حماية الغضاريف.6- الحفاظ على وضعية صحيحة للجسمالجلوس والوقوف بوضعية سليمة يحميان مفاصل العمود الفقري ويقللان الألم. عند الجلوس، يُنصح بثني الركبتين بزاوية 90 درجة، وإبقاء القدمين على الأرض، والكتفين مرتخيتين.7- استخدام الدعامات عند الحاجةالدعامات، خصوصاً للركبة، تقلل الضغط على المفصل في أثناء النشاط البدني، وتخفف التيبّس أو الألم.وإذا ظهرت آلام أو تيبّس غير معتاد في المفاصل، فقد تكون مرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل العظمي أو الروماتويدي أو النقرس أو الذئبة أو قصور الغدة الدرقية. التشخيص المبكر قد يبطئ تطور المرض، ويساعد في وضع خطة علاج مناسبة.النشاط البدني، والوزن الصحي، يجنّبان الإصابات، أما النظام الغذائي المتوسطي، والمكملات، والوضعية السليمة، واستخدام الدعامات، فكلها خطوات بسيطة تسهم في الحفاظ على صحة مفاصلك مع العمر