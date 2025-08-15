7 طرق بسيطة للحفاظ على صحة المفاصل

الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
2025-08-15 | 10:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
180 شوهد
مع التقدم في السن، تصبح المفاصل أقل مرونة وأكثر عرضة للألم، ويزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي نتيجة تآكل الغضروف. لكن هناك 7 خطوات عملية يمكن أن تساعدك على الحفاظ على صحة مفاصلك، حسب مايلي:
1- ممارسة النشاط البدني بانتظام
التمارين الرياضية تقوّي العضلات التي تدعم المفاصل، وتحافظ على صحة العظام والغضاريف، وتخفف الألم والتيبّس. من الأنشطة المفيدة: المشي، السباحة، ركوب الدراجة، اليوغا، البيلاتس، وتمارين القوة. يُنصح بـ150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعياً، ويومين لتمارين المقاومة، حسب تقرير لموقع "
فيري ويل هيلث
" الطبي.
2- الحفاظ على وزن صحي
زيادة الوزن تضع ضغطاً إضافياً على المفاصل، وتزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. حتى فقدان وزن بسيط يمكن أن يقلل الألم ويحسّن الحركة.
الوقاية من الإصابات
إصابات المفاصل قد تؤدي لاحقاً إلى مشاكل مزمنة. للوقاية، يُستحسن الإحماء قبل التمرين، والتهدئة بعده، واستخدام الوضعيات المريحة في العمل، وأخذ فترات راحة منتظمة.
3- تناول مكملات داعمة
بعض المكملات، مثل زيت
السمك
الغني بأحماض أوميغا-3، تساعد على تقليل الالتهاب والألم. كذلك قد تفيد مكملات الغلوكوزامين، والكوندرويتين، والكركمين لبعض الحالات.
5- اتباع النظام الغذائي المتوسطي
النظام الغذائي المتوسطي غني بالخضراوات والفواكه، والمكسرات، والبقوليات، والأسماك، وزيت
الزيتون
، ويقل فيه تناول اللحوم الحمراء والسكريات. يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، ودهون صحية قد تساعد في حماية الغضاريف.
6- الحفاظ على وضعية صحيحة للجسم
الجلوس والوقوف بوضعية سليمة يحميان مفاصل العمود الفقري ويقللان الألم. عند الجلوس، يُنصح بثني الركبتين بزاوية 90 درجة، وإبقاء القدمين على الأرض، والكتفين مرتخيتين.
7- استخدام الدعامات عند الحاجة
الدعامات، خصوصاً للركبة، تقلل الضغط على المفصل في أثناء النشاط البدني، وتخفف التيبّس أو الألم.
وإذا ظهرت آلام أو تيبّس غير معتاد في المفاصل، فقد تكون مرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل العظمي أو الروماتويدي أو النقرس أو الذئبة أو قصور الغدة الدرقية. التشخيص المبكر قد يبطئ تطور المرض، ويساعد في وضع خطة علاج مناسبة.
النشاط البدني، والوزن الصحي، يجنّبان الإصابات، أما النظام الغذائي المتوسطي، والمكملات، والوضعية السليمة، واستخدام الدعامات، فكلها خطوات بسيطة تسهم في الحفاظ على صحة مفاصلك مع العمر
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
