رجل يهدد الشرطة بتفجير زوجته

وذكر متحدث شرطة عدن خالد السنمي في بيان أن "شرطة تلقت بلاغًا عن وجود خلاف عائلي بين أحد المواطنين وزوجته، وعند مباشرة القوة الأمنية للموقع، أقدم المتهم على فتح (بيم) قنبلة يدوية واحتضان زوجته كرهينة".وأوضح البيان أن المتهم "هدد بتفجير القنبلة به وبزوجته إذ حاول أي أحد الاقتراب، مما استدعى انسحاب القوة ميدانيًا حفاظًا على الأرواح".وأضاف أنه "تم إشعار الوحدات الأمنية في واقعة الحادثة، وعلى الفور جرى استخراج أمر من النيابة لمداهمة المنزل وضبط المتهم".وأشار إلى أن " تمكنت في إيقاف المتهم وضبطه وبحوزته قنبلتان يدويتان، أثناء محاولته الفرار على متن حافلة في نقطة العلم برفقة زوجته".وأكد السنمي أن "العملية نفذت بنجاح كامل دون وقوع أي إصابات، وقد تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، وتسليم المتهم والمضبوطات إلى شرطة المنصورة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".