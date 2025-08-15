طفرة السيارات في العراق... أرقام تكشف سباق السيطرة على الطرق!

يشهد سوق السيارات في نموًا متسارعًا منذ عام 2022، ليس فقط من حيث الأعداد، بل أيضًا في طبيعة المنافسة وتغير توجهات المستهلكين. ووفق بيانات موثوقة، بلغت مبيعات السيارات الجديدة عام 2023 نحو 127,749 وحدة، بزيادة قدرها 18.4٪ عن عام 2022. وفي 2024 واصل السوق تحليقه لتصل المبيعات إلى 158,076 سيارة، مسجّلة نموًا يقارب 27.7٪.

سباق الصدارة بين وكيا

في النصف الأول من 2024، تصدرت تويوتا قائمة المبيعات محققة زيادة 35.9٪ متفوقة على وهيونداي. لكن المشهد تغيّر في الربع الأول من 2025، إذ استعادت كيا الصدارة بنسبة نمو 26.1٪، بينما تراجعت مبيعات تويوتا بنسبة 3.4٪.





شهدت أم جي نموًا لافتًا بنسبة 57.1٪ في الربع الأول من 2025، فيما حققت نيسان قفزة مذهلة بحوالي 1463.6٪ متقدمة 14 مركزًا، وذلك بعد تعيين شركة السور وكيلاً جديدًا لها.





رغم التغيرات في ترتيب العلامات، حافظت تويوتا هايلكس على موقعها كأكثر الطرازات شعبية في 2024، وفق بيانات Best Selling Cars Blog وشفق نيوز، رغم انخفاض مبيعاتها نسبيًا.

التحول الكهربائي: بداية الطريق نحو المستقبل

شهدت السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا في 2024 بنسبة 164٪، لكنها لا تزال تمثل 2.4٪ فقط من السوق. وفي النصف الأول من 2025 ارتفعت حصتها إلى نحو 3٪، مع هيمنة شبه كاملة لتويوتا على هذه الفئة.

تعيش العلامات الصينية انتعاشًا لافتًا، حيث ارتفعت مبيعاتها في النصف الأول من 2025 بنسبة 80٪، منتقلة من حوالي 10 آلاف إلى 18 ألف سيارة، مدفوعة بأسعار تنافسية وضمانات طويلة الأمد.