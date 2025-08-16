سماعات أبل تكسر حاجز اللغات

وكشف أحدث إصدار تجريبي للمطورين من نظام iOS 26 عن ترقية رئيسة غير معلنة لسماعات "AirPods 4" و"AirPods Pro 2"، تقوم بالترجمة الفورية عند الضغط على ساقي سماعات "AirPods" في آنٍ واحد.وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن هذه الميزة بشكلها الحالي في مؤتمر أبل الأخير، فإن الكثير من التقارير أكدت أنها كانت قيد التطوير.المعلومات المتوفرةهناك كثير مما لا نعرفه عن هذه الميزة الجديدة، بما في ذلك متطلبات الجهاز، حيث لا تتمتع سماعات "AirPods" و"AirPods Pro" بالقدرة الكافية لتشغيل الترجمة الفورية تلقائيًا، لذا سيتم التعامل مع ذلك عبر هاتفك أو جهاز آيباد أو ماك.كذلك، ليست هناك معلومات عن اللغات التي ستدعمها الميزة عند إطلاقها، على الرغم من أن التسريبات تظهر بوضوح بعضًا منها، وهي والفرنسية والألمانية والإنجليزية.ومن المنطقي أن تدعم هذه الميزة في البداية مجموعة محدودة نسبيًا من اللغات قبل توسيعها في وقت لاحق، وأن تتطلب جهاز آيفون أو آيباد أو ماك حديثًا.مع العلم أن خدمة الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية و" "، التي أعلنت أبل عنها سابقًا، متاحة للغات والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية، وتتطلب جهازًا متوافقًا مع "Apple Intelligence".لذا، من المحتمل، كما فعلت أبل مع "Apple Intelligence" العام الماضي، أن تكون الميزة الجديدة حصرية لهواتف آيفون 17 القادمة، وطرازات Pro التي تم إصدارها العام الماضي.وبحسب الخبراء، ستعزز الميزة الجديدة التواصل بين الأشخاص، وتفتح سوقًا جديدًا لسماعات أبل، خاصة عند الأشخاص الذين يتواصلون بشكل دائم مع أشخاص جدد من بلدان متعددة.كذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل لا يصدق أثناء السفر، بحيث ستكسر حاجز اللغات بين البشر، خاصة إذا دعمت أبل مزيدًا من اللغات في المستقبل.