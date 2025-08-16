بمناسبة زواجه بجورجينا.. سعودي يهدي "ناقة" لرونالدو

وكتب الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه هديتي لك بمناسبة زواجك .. لقد أسعدنا جميعا الخبر أيها .. هديتك ستكون في عند عودتك.. تهانينا لك ولجورجينا".جاء ذلك بعدما أعلنت جورجينا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موافقتها على الزواج من ، حيث ظهرت وهي تتباهى بخاتم خطوبة مذهل.وكشفت جورجينا، يوم الإثنين الماضي، عن خطوبتها رسميا من رونالدو، بعد علاقة دامت قرابة العقد.وقد قدم رونالدو في عرض الزواج من جورجينا خاتما ألماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.