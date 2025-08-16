عدد ضحايا الجوع في غزة يرتفع إلى 251 شخصا

ووفقا لبيان يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 251 قتيلا، بينهم 108 أطفال، في مؤشرات مثيرة للقلق حول الوضع الإنساني والصحي في .وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث سكان غزة أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية.وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن أكثر من نصف سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، فيما حذرت من أن 1,5% فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال متاحة وسليمة، في إشارة إلى انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي.