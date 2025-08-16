تطوير روبوت يمكنه الحمل والولادة نيابة عن النساء

والفكرة التي طورتها شركة "كايووا تكنولوجي"، وعرضت خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 المنعقد في ، تتضمن تصميم روبوت مزود برحم صناعي داخل بطنه، مخصص لحمل الجنين لمدة تصل حتى 10 أشهر (مدة الحمل الطبيعية 9 أشهر) وإجراء عملية الولادة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الروبوت بحلول عام 2026، وسيباع بسعر أقل من 100,000 يوان (حوالي 13,900 دولار).ويهدف الروبوت إلى تقديم بديل للحمل لأولئك الذين يرغبون في تجنب الأعباء الجسدية للحمل البشري.إعلان أثار جدلاً واسعاًأثار هذا الإعلان نقاشًا عامًا مكثفًا، حيث تراوحت الآراء من القلق الأخلاقي إلى إمكانات الأمل لأولئك الذين يعانون من العقم.ومؤخرًا، قدم الباحثون في الصين روبوت "جي إيه إيه آي آر"، وهو أول روبوت قادر على التزاوج باستخدام ، يتمتع بقدرة على التنقل المستقل والتلقيح المتقاطع لتقليل التكاليف، وتقليص دورات الإنتاج، وزيادة الكفاءة.روبوت للحملوتم تقديم الرؤية الجريئة لروبوت حمل بشري في مؤتمر الروبوتات العالمي لعام 2025 في من قبل " تشي فنغ"، مؤسس شركة "كايووا تكنولوجي" وأستاذ في ، وفقًا لتقرير وكالة "إي سي إن إس".وأشار "تشانغ" إلى أن الروبوت ليس مجرد حاضنة، بل هو روبوت بشري كامل الحجم مزود برحم صناعي في بطنه، قادر على محاكاة العملية الكاملة من التخصيب إلى الولادة.التقنية الأساسية تكمن في الرحم الصناعيالابتكار الرئيسي يكمن في تكنولوجيا الرحم الصناعي، حيث ينمو الجنين في سائل أمينوسي صناعي ويتلقى العناصر الغذائية عبر أنبوب، مما يعكس عملية الحمل الطبيعية.وقال الدكتور "تشانغ" إن هذه التقنية قد تم تطويرها بالفعل في المختبرات، والآن تحتاج فقط إلى تكاملها في شكل روبوت بشري لتمكين التفاعل بين البشر والروبوتات أثناء الحمل.ويتوقع "تشانغ" أن يكون النموذج الأولي للروبوت جاهزًا في غضون عام، وبسعر أقل من 13,900 دولار.وبالنسبة للاعتبارات الأخلاقية والقانونية، ذكر أنه تم إجراء مناقشات مع السلطات في مقاطعة ، وقد تم تقديم اقتراحات متعلقة بذلك في إطار المناقشات السياسية والتشريعية الجارية، وفقًا لتقارير "تشوسون بيز".الرحم الصناعي في الدراسات الحيوانيةأظهرت الأرحام الصناعية نتائج واعدة في الدراسات الحيوانية. ففي عام 2017، نجح الباحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا في رعاية حمل خروف مبكر (ما يعادل 23 أسبوعًا من الحمل البشري) في "حقيبة حيوية"، وهي كيس شفاف مصنوع من الفينيل مليء بسائل أمينوسي صناعي دافئ ومائي.وتم تزويد العناصر الغذائية عبر أنبوب متصل بالحبل ، مما سمح للخروف بنمو الصوف خلال أربعة أسابيع.ومع ذلك، فإن الأرحام الصناعية الحالية تعمل أكثر كحاضنات لحديثي الولادة، حيث تدعم الحياة فقط بعد جزء من الحمل.ولكي تنجح فكرة الدكتور "تشانغ"، يجب أن تتطور التقنية لدعم الإخصاب، والغرس، والحمل الكامل — وهي تفاصيل لم يكشف عنها، مما يترك تساؤلات حول التحديات العلمية والأخلاقية والقانونية التي قد تطرأ.