"انعدم التلذذ" لدى الإنسان يعود لمرض نفسي

منوعات

2025-08-16 | 13:19
https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;انعدم التلذذ&quot; لدى الإنسان يعود لمرض نفسي
506 شوهد

يمكن أن يفقد أي شخص الشغف أو الاهتمام بأحد الأنشطة التي كان يستمتع بممارستها في فترة ما، لكن إذا وصل الأمر إلى"انعدام التلذذ"، أي انخفاض الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع الشخص بها بشكل معتاد، فهنا يجب مراجعة الذات.

فمن المثير للدهشة أن تلك الحالة تعتبر عرضا أساسيا لاضطراب الاكتئاب الشديد، أو ربما يكون أيضًا أحد أعراض اضطرابات الصحة النفسية الأخرى، بحسب تقرير نشره موقع Healthline.
وتُترجم كلمة "anhedonia" إلى "انعدام المتعة" في اليونانية، وتُساعد هذه الترجمة في توضيح ماهية انعدام التلذذ، وهو بحد ذاته ليس حالة مرضية، بل إنه أحد الأعراض الأساسية للاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية الأخرى.
أسباب انعدام التلذذ
إن الأسباب الدقيقة لانعدام التلذذ غير مفهومة جيدًا، فربما يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى بعض النواقل العصبية أو ارتفاع مستوى مؤشرات الالتهاب، حيث يمكن أن تؤثر المستويات غير الطبيعية لهذه النواقل على ما يجده الدماغ ممتعًا، مما يُفسر سبب كون انعدام التلذذ غالبًا أحد أعراض الأمراض الالتهابية أو الحالات المرتبطة بزيادة علامات الالتهاب، مثل الاكتئاب.
أعراض انعدام التلذذ
مع أن كل تجربة مع انعدام التلذذ تختلف، يمكن في الغالب ملاحظة أن الأشياء التي كانت تُسعد الشخص سابقًا لم تعد كذلك. وربما يلاحظ الشخص أن الهوايات، التي كانت تُشغله لساعات لم تعد كذلك، أو أنه لم يُشارك فيها مؤخرًا.
وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لانعدام التلذذ:
* الانسحاب الاجتماعي
* قلة المتعة الناتجة عن الأنشطة اليومية
* انعدام العلاقات أو الانسحاب منها
* قلة الاهتمام بالهوايات
* انخفاض الرغبة الجنسية أو عدم الاهتمام بالعلاقة الحميمة الجسدية.
لكن يشدد الخبراء على أهمية التمييز بين انعدام التلذذ وبين القلق الاجتماعي، الذي يُصنف على أنه انسحاب من المواقف الاجتماعية بسبب الخوف من عواقبها.
إذا كان الشخص يُعاني من انعدام التلذذ، فربما يتجنب المواقف الاجتماعية لأنه لا يبدو أن هناك مكافأة أو جدوى من المشاركة، أو يتوقع انعدام المتعة منها. لكن إذا كانت أعراض انعدام التلذذ مصحوبة بأفكار انتحارية أو إيذاء النفس، فيجب الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.
عوامل خطر
إذا تم تشخيص حالة مريض بأنه يعاني من الاكتئاب أو الفصام، فيمكن أن يكون أكثر عرضة للإصابة بانعدام التلذذ.
كما تم تحديد الإصابة بانعدام التلذذ لدى الأفراد الذين يعانون من:
* اضطراب ما بعد الصدمة
* ألم أو مرض مزمن
* مرض باركنسون
* اضطراب الأكل.
وفي هذا السياق، يوضح الخبراء أن كل من يعاني من انعدام التلذذ لا يشترط أن يكون لديه تشخيص طبي أو نفسي لإحدى الحالات المذكورة أعلاه.
طرق التشخيص
إن انعدام التلذذ ليس حالة مرضية بحد ذاتها، لذلك لا يمكن أن يقوم المصاب به بتشخيصه بنفسه. إنه أحد أعراض حالة كامنة. يمكن للأطباء المتخصصين فقط تقديم تشخيص لسبب انعدام التلذذ، لأنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية النفسية، مع الأخذ في الاعتبار، أن كيفية فحص الطبيب للحالة بحثًا عن السبب الكامن ستختلف.
بشكل عام، يمكن أن يطرح الطبيب أسئلة حول شعور الشخص وحالته المزاجية العامة. وربما يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي لتحديد ما إذا كانت أية مشاكل جسمانية هي السبب الجذري للمشكلة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يأخذ الطبيب عينة دم لفحص نقص الفيتامينات (مثل فيتامين D) أو مشكلة في الغدة الدرقية، وكلاهما يمكن أن يُسهم في ظهور أعراض الاكتئاب.
أساليب العلاج
إن الخطوة الأولى في إدارة انعدام التلذذ هي طلب المساعدة من طبيب متخصص. ويُفضل أن يكون الطبيب المعالج هو الخيار الأول لاستبعاد السبب الطبي للأعراض. إذا لم يجد الطبيب أية مشاكل طبية، فقد يُوصي بزيارة:
* طبيب نفسي
* اختصاصي نفسي
يبدأ علاج انعدام التلذذ في أغلب الحالات بتحديد الأدوات التي يمكن أن تساعد في إدارة حالة الصحة النفسية التي يُحتمل أن تُسبب الأعراض. وتكون الأدوية والعلاج النفسي استراتيجيات فعالة للإدارة، لكنهما ليسا علاجًا شافٍ.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
