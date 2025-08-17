فنان مصري يفارق الحياة بعدما أنقذ ابنه من الغرق

وقالت في بيان إنها "ببالغ الحزن والأسى" وفاة تيمور، مقدمة التعازي لأسرته، ومشيرة إلى أن الراحل كان أحد الأسماء البارزة في مجال التصوير الدرامي والسينمائي في .وتفاعل عدد من الفنانين مع نبأ الوفاة عبر ، بينهم الفنانة ، التي كتبت عبر إنستغرام: "لا إله إلا الله، أطيب قلب وأجدع إنسان قابلته، ادعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر".ونعى الفنان حسام داغر صديقه الراحل عبر صفحته على قائلا: "أب ينقذ ابنه ويغرق هو.. ياه يا تيمور على الوجع"، مضيفا أنه لم يتمكن من حبس دموعه بعد سماع الخبر، وكتب: "يارب احتسبه من الشهداء، مات غريقا وهو ينقذ ابنه".وعرف تيمور تيمور بأعماله في عدد من المسلسلات الناجحة مثل "جراند أوتيل"، و"رسالة الإمام"، و"السيدة الأولى"، و"طريقي"، كما شارك في أفلام سينمائية منها " " و"على جثتي". وخاض أيضا تجربة التمثيل في أعمال أبرزها "إبراهيم الأبيض" و"الحاسة السابعة".