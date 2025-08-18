حسم مصير الملك توت عنخ آمون

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق حملة التوعية السياحية الجديدة "إحنا "، أنه تقرر عدم نقل الملك المصري من مقبرته، موضحا أن القرار جاء بعد نتائج تقرير المتخصصة برئاسة عالم الآثار الدكتور ، والتي وضعت توصيات للحفاظ على في مكانها الحالي بدون نقلها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.وكان الدكتور ، ، أعلن في أغسطس الجاري، عن موافقة الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح الكبير، ليكون في 1 المقبل.وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مُميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحيا عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.