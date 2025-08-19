Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بوتين يوافق على الشروع في المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الزنجبيل.. فوائد مذهلة لصحة القلب

منوعات

2025-08-19 | 10:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الزنجبيل.. فوائد مذهلة لصحة القلب
119 شوهد

يعتقد غالبية الأشخاص أن الزنجبيل مجرد بهار بسيط، لكن الأبحاث أثبتت أن له فوائد عديدة على الصحة العامة للجسم، خاصة القلب.

وكشفت مراجعات حديثة منشورة في مجلة "كيوروس"، أن الزنجبيل مفيد لصحة القلب، إذ ثبت أنه يخفض ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات، ويقلل من ترسب الدهون في الشرايين".
وسواء عبر إضافته للمشروبات، أو إلى أطعمة أخرى، أو تناوله على شكل كبسولات، فقد اعتبر الزنجبيل منذ القرون الأولى، دواء لتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان.
وأوضحت دراسات علمية أن إضافة الزنجبيل للطعام له فوائد عدة.
خفض ضغط الدم
كشفت الدراسات أن مكملات الزنجبيل مرتبطة بخفض ضغط الدم الانقباضي.
وذكر تقرير لموقع "فيريويل هيلث" أن ضغط الدم الانقباضي يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، ما يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وأوضحت ليز وناندي، اخصائية التغذية، أن مركبات الزنجبيل تعمل بطريقة مشابهة للأدوية التي تسمح للأوعية الدموية بالاسترخاء، وإبطال معدل ضربات القلب، ما يخفض ضغط الدم.
الكوليسترول والدهون
يقلل الزنجبيل من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهما نوعان من الدهون قد يزيد تراكمها في الشرايين من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وكشفت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة تحسنت مستويات الكوليسترول لديهم، بعد تناولهم لما يصل إلى 1.8 غرام من الزنجبيل يوميا.
وأرجع الباحثون سبب هذا الانخفاض إلى مواد نشطة في الزنجبيل، مثل البوليفينولات والفلافونويدات.
تقليل الالتهاب
يعتبر الالتهاب المزمن عاملا رئيسيا للإصابة بأمراض القلب.
وقالت أستاذة التغذية ليندسي مالون إن الزنجبيل غني بمركبات مثل الجنجرول، والشوجول، والبردول، التي لها تأثير قوي كمضادات للالتهابات.
وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول غرامين من الزنجبيل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر، خفض نسبة الالتهاب.
الوقاية من تصلب الشرايين
توفر مركبات الزنجبيل حماية لخلايا القلب والأوعية الدموية من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ما يخفض خطر الإصابة بنوبات القلب، والسكتة الدماغية، وفشل القلب.
كشفت المراجعة ذاتها أن للزنجبيل دورا مهما في إدارة السكر في الدم، خصوصا لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.
وثبت أن مركبات الزنجبيل تساعد في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى العضلات، ما يخفض مستوى السكر العالي، ويحسن حساسية الجسم للأنسولين.
وكشفت الدراسة أن المصابين بالسكري من النوع الثاني، الذين تناولوا 1600 ملغ من الزنجبيل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر، أظهروا انخفاضا في مستوى سكر الدم الصائم وتحسنا في مستويات الأنسولين.
وينصح الخبراء بإضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي اليومي، سواء كان طازجا أو مجففا أو في وصفات العصير.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Play
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
Play
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
Play
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Play
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
Play
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
Play
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Play
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
Play
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
Play
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
Play
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Play
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
Play
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
Play
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17

اخترنا لك
لون الأسنان يكشف عن أمراض خطيرة
12:53 | 2025-08-19
ما علاقة الرياضة بتأخير نمو السرطان؟
07:35 | 2025-08-19
شاهد.. سيارة تقتحم طاولة يوتيوبر أمريكي أثناء تجربة مطعم
06:59 | 2025-08-19
"من الآخر".. رحمة رياض تدخل الساحة الخليجية برسالة قوة موجهة للنساء!
03:44 | 2025-08-19
الأنثى فقط تلدغ وتحب الدم الحلو... حقائق مدهشة لا تعرفها عن البعوض!
03:26 | 2025-08-19
دراسة تكشف نتائج خطيرة بسبب علاج ضغط الدم الخاطئ
02:33 | 2025-08-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.