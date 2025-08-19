Alsumaria Tv
بغداد.. اعتقال عصابة من ثمانية إيرانيين بتهمة سرقة سيارات
المزيد
لون الأسنان يكشف عن أمراض خطيرة

منوعات

2025-08-19 | 12:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لون الأسنان يكشف عن أمراض خطيرة
96 شوهد

أكد خبراء أن أي تغير في لون الأسنان قد يكون مؤشرا على مشكلات صحية واسعة في الجسم، مشيرين إلى أن المراقبة الدورية للأسنان تساهم في الوقاية من أمراض خطيرة.

سواء كانت الأسنان صفراء، أو بها بقع بنية، أو بقع بيضاء طباشيرية، أو ظهرت عليها خطوط زرقاء أو رمادية، فإن كل تغير في لون الأسنان قد يكون أكثر من مجرد مشكلة جمالية.
وقد يشير إلى تسوس مبكر، أو إلى مشكلات صحية أوسع، مثل أمراض الكبد، اضطرابات المينا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال ألين تشانغ، فني أسنان، إن الأسنان تعطي علامات تحذيرية مبكرة، مؤكدا إلى أن فحص الأسنان بانتظام سيقي من مشاكل صحية أكبر.
البقع الصفراء
وتتكون البقع الصفراء بسبب كثرة شرب الشاي والقهوة، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على مشاكل في الكبد، بحسب تشانغ.
واضح أن تغير لون الأسنان قد يكون بسبب خلل في الكبد، مشيرا إلى أن اصفرار الأسنان يزداد بسبب تراكم مستويات الصبغة الصفراء في الجسم.
البقع الرمادية
أما اللون الرمادي الباهت فهو علامة على أن تلك السن قد ماتت نتيجة صدمة سابقة.
كما أن لون الأسنان الرمادي قد يرتبط بحالات مثل داء السيلياك، الذي يعيق المينا ويغير لون الأسنان.
ويمكن تغطية هذه العيوب بطريقة تجميلية مثل القشور أو التلبيس.
البقع البنية
البقع البنية قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بتسوس الأسنان.
أما الخطوط البنية فغالبا ما تكون نتيجة الإصابة بالتسمم بالفلور الشديد الناتج عن تناول معدن الفلوريد بشكل مفرط أثناء نمو الأسنان.
وقد يكون الاستخدام غير المناسب للمنتجات المحتوية على الفلور، مثل معجون الأسنان وغسول الفم، سببا رئيسيا في الإصابة بتسمم الفلور، خصوصا عند ابتلاع الأطفال للمعجون.
الخطوط الزرقاء والرمادية
الخطوط الزرقاء والرمادية تشير إلى أن ظهور هذه الخطوط في الأسنان قد يكون ناتجا عن تناول مضادات حيوية في مرحلة الطفولة، ما يؤدي إلى تغلغل هذه الأدوية في الأسنان في مرحلة تكوينها.
البقع البيضاء
ويرغب معظم الناس أن تكون أسنانهم ناصعة البياض، إلا أن البقع البيضاء الطباشيرية علامة للإصابة بالتسوس.
البقع السوداء
قال تشانغ: "أما الصبغات السوداء الداكنة فقد تعني التسوس المتقدم أو موت نسيج اللب".
وتابع: "وفي حالات نادرة، يمكن أن ترتبط بالتعرض للمعادن الثقيلة".
وأكد خبراء أن ملاحظة تغير لون الأسنان باستخدام الأدوات المناسبة هو أحد أبسط الطرق لحماية صحتها على المدى الطويل.
وفقا لمركز البريطاني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني 3.7 مليار شخص حول العالم من أمراض الفم.
ويمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى فقدان الأسنان، أو حتى التهابات تهدد الحياة.

أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
Play
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
Play
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
Play
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
Play
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Play
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
Play
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Play
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
Play
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
Play
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
Play
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
Play
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
Play
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Play
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
Play
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Play
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
Play
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
Play
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17

