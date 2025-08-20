السرّ الخطير الذي لا تعرفه عن الفواكه المجففة: حلقة النقع المفقودة!

تُعتبر الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تفيدك بطرق عديدة. ولكن يُنصح غالبًا بنقع الفواكه المجففة قبل تناولها. هل تساءلت يومًا عن السبب وراء ذلك؟





الفواكه المجففة التي يجب نقعها في الواقع، هناك العديد من الفوائد لتناول الفواكه المجففة بعد نقعها. أولاً، يساعد النقع في تقليل تأثير الفواكه المجففة الساخنة. بالإضافة إلى ذلك، تزداد قيمتها الغذائية وتصبح أسهل في الهضم. ولكن من المهم جدًا معرفة أي الفواكه المجففة يجب نقعها وأيها لا يحتاج إلى النقع.



اللّوز

اللّوز هو واحد من أكثر الفواكه المجففة شعبية، وهو غني بالدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات الأساسية. يُنصح بنقع اللّوز طوال الليل، حيث ينشط ذلك الإنزيمات التي تساعد في الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجسمك امتصاص العناصر الغذائية مثل فيتامين E والمغنيسيوم بسهولة.



الزبيب



عملية النقع في الماء تُعيد ترطيب الزبيب، ممّا يجعل من السهل هضمه. الزبيب المنقوع له مؤشر جلايسيمي أقل من الزبيب الجاف ( أي يرفع مستوى السكر في الدم ببطء)، ممّا يساعد أيضًا في التحكم في مستوى السكر.



الجوز



يحتوي الجوز على أحماض دهنية أوميغا-3 ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية. يُقلل نقع الجوز في الماء من كمية التانين الموجودة فيه، ممّا يجعله أسهل في الهضم. كما يساعد في تحييد حمض الفيتيك، ممّا يزيد من امتصاص العناصر الغذائية مثل الزنك والحديد والكالسيوم.







الفواكه المجففة التي لا تحتاج إلى النقع



الكاجو



على عكس اللّوز والجوز، لا يحتاج الكاجو إلى النقع قبل تناوله لأنه طري قليلاً وسهل الهضم حتى عند تناوله نيئًا. يحتوي على كمية أقلّ من حمض الفيتيك مقارنةً بالمكسرات الأخرى، لذا فإنّ نقعه لا يُؤثر بشكل كبير على قيمته الغذائية.



الفستق



الفستق أيضًا لا يحتاج إلى النقع لأنّه يحتوي على نسبة منخفضة من حمض الفيتيك، ممّا يعني أن عناصره الغذائية تُمتص بسهولة دون الحاجة إلى النقع. نقع الفستق يجعل قوامه طريًا وقد يتغير طعمه، لذا من الأفضل تناوله جافًا.