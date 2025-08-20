الصفحة الرئيسية
البث المباشر
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537818-638912946719503087.jpg
القمر الأسود.. ظاهرة فلكية نادرة ونبوءات نهاية الأسبوع
منوعات
2025-08-20 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
تشهد السماء في
عطلة
نهاية الأسبوع حدثا فلكيا نادرا يُعرف باسم "القمر الأسود"، وهو ظهور قمر جديد ثانٍ في شهر ميلادي واحد.
ورغم ربط بعض المراقبين لهذه الظاهرة بنبوءات "نهاية العالم"، يؤكد العلماء أن الأمر لا يتعدى كونه ظاهرة طبيعية مرتبطة بدورة القمر.
يحدث القمر الجديد عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فتبقى الجهة المقابلة لنا في ظلام كامل، فلا يُرى في السماء. وإذا وقع القمر الجديد في بداية الشهر، فمن الممكن أن يتكرر مرة ثانية قبل نهايته، وهو ما يُطلق عليه اصطلاحًا "القمر الأسود".
وقال والتر
فريمان
، أستاذ
الفيزياء
بجامعة
سيراكيوز
: "من الناحية العلمية، لا يختلف القمر الأسود عن أي قمر جديد آخر، وكل ما في الأمر أنه الثاني في الشهر نفسه". وأوضح أن التسمية مجرد لقب شعبي، وليست مصطلحا فلكيا رسميا.
وبحسب الحسابات الفلكية، سيصل القمر الأسود إلى ذروته فجر الجمعة 22 أغسطس في نصف الكرة الغربي، بينما سيُشاهد في بقية أنحاء العالم يوم السبت. وتحدث هذه الظاهرة بمعدل مرة كل نحو 33 شهرا، ومن المتوقع أن تتكرر في 20 أغسطس 2028.
ورغم أن القمر الأسود غير مرئي، إلا أن غياب ضوء القمر يشكل فرصة مثالية لعشاق الفلك لرؤية السماء بوضوح أكبر. ففي الليالي المظلمة، ستبدو مجموعات نجمية مثل الجبار (أوريون) والثور والأسد أكثر وضوحا، كما سيظهر كوكب الزهرة بلونه الأصفر الساطع، والمريخ كنقطة حمراء قرب كوكبة
السرطان
.
ويرى العلماء أن الجانب الإيجابي الوحيد لهذا الحدث هو إتاحة أفضل ظروف للرصد والتأمل في النجوم والكواكب، بينما تظل النبوءات المرتبطة به مجرد خرافات لا أساس لها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
القمر الاسود
النبوءات
الفلك
جامعة سيراكيوز
الفيزياء
سيراكيوز
السرطان
فيزياء
فريمان
أوريون
الجدي
