القمر الأسود.. ظاهرة فلكية نادرة ونبوءات نهاية الأسبوع

ورغم ربط بعض المراقبين لهذه الظاهرة بنبوءات "نهاية العالم"، يؤكد العلماء أن الأمر لا يتعدى كونه ظاهرة طبيعية مرتبطة بدورة القمر.يحدث القمر الجديد عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فتبقى الجهة المقابلة لنا في ظلام كامل، فلا يُرى في السماء. وإذا وقع القمر الجديد في بداية الشهر، فمن الممكن أن يتكرر مرة ثانية قبل نهايته، وهو ما يُطلق عليه اصطلاحًا "القمر الأسود".وقال والتر ، أستاذ بجامعة : "من الناحية العلمية، لا يختلف القمر الأسود عن أي قمر جديد آخر، وكل ما في الأمر أنه الثاني في الشهر نفسه". وأوضح أن التسمية مجرد لقب شعبي، وليست مصطلحا فلكيا رسميا.وبحسب الحسابات الفلكية، سيصل القمر الأسود إلى ذروته فجر الجمعة 22 أغسطس في نصف الكرة الغربي، بينما سيُشاهد في بقية أنحاء العالم يوم السبت. وتحدث هذه الظاهرة بمعدل مرة كل نحو 33 شهرا، ومن المتوقع أن تتكرر في 20 أغسطس 2028.ورغم أن القمر الأسود غير مرئي، إلا أن غياب ضوء القمر يشكل فرصة مثالية لعشاق الفلك لرؤية السماء بوضوح أكبر. ففي الليالي المظلمة، ستبدو مجموعات نجمية مثل الجبار (أوريون) والثور والأسد أكثر وضوحا، كما سيظهر كوكب الزهرة بلونه الأصفر الساطع، والمريخ كنقطة حمراء قرب كوكبة .ويرى العلماء أن الجانب الإيجابي الوحيد لهذا الحدث هو إتاحة أفضل ظروف للرصد والتأمل في النجوم والكواكب، بينما تظل النبوءات المرتبطة به مجرد خرافات لا أساس لها.