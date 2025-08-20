هدير عبد الرازق.. تسريب 4 مقاطع و7 أخرى على الهاتف لم تُنشر

هدير ، التي تعتبر من الشخصيات البارزة على منصات ولديها متابعون كثر، وجدت نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء بطريقة سلبية بسبب هذه التسريبات، حيث ركز المتابعون ووسائل الإعلام على كل تفاصيل الفيديوهات وحياتها الشخصية السابقة مع أزواجها.بحسب الروايات القريبة منها، كان على هاتفها نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. وحتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، فربما تكون خرجت من هاتفها الشخصي، أو من هواتف أزواجها السابقين. إذا كانت جميع التسريبات من هاتفها، فهذا يعني أن 7 فيديوهات لم تُنشر بعد وتشكل خطرًا على سمعتها في حال تسربها مستقبلاً، أما إذا كانت التسريبات تأتي من هواتف أخرى، فقد نشهد مستقبلاً حتى 11 تسريبًا إضافيًا يمكن أن يزيد من الأزمة ويضاعف الجدل حول حياتها الشخصية.الفيديوهات المسربة السابقة أدت إلى متاعب كبيرة لهدير، سواء على مستوى حياتها الشخصية أو القانونية، ودفعتها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بتسريب أو تداول محتوى مفبرك أو خاص بها، خاصة بعد ظهور الفيديو الجديد المزيف مع طليقها أوتاكا، الذي أثار ضجة إضافية وزاد من تعقيد الأزمة.الفيديو الأول كان مع زوجها الأول، وفيه ظهرت هدير في وضع إباحي.خرجت هدير لاحقًا وأكدت أن الرجل في الفيديو كان زوجها، لكنها لم تفصح عن هويته، مكتفية بوصفه بأنه رجل محترم. وهذا الفيديو أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى متابعة واسعة من الإعلام والجمهور، وقد كان سببًا في ضغوط كبيرة عليها لكنها حاولت التعامل مع الموقف بشكل قانوني وإعلامي.تسريب فيديو هدير عبدالرازق الثانيالفيديو الثاني كان مرتبطًا بالخلاف مع زوجها الثاني، حيث أظهرها وهي تتعرض للضرب الشديد من زوجها وتصرخ في مشاهد مؤلمة، كما اتهمها زوجها الثاني بتعاطي وارتداء ملابس مكشوفة.والفيديو أثار جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا وأدى إلى متابعة رسمية من الجهات الأمنية بعد تسريبه، مع التركيز على التحقيق حول تداول محتوى خاص بها وحماية سمعتها.تسريب فيديو هدير عبد الرازق الثالثوالفيديو الثالث ظهر أيضًا خلال خلافها مع زوجها الثاني، وكان مرتبطًا بمشهد دخولها الشقة مع صديقتها بعد الطلاق.واتهم زوجها باعتداء على الشقة بعد طلاقها، ما أدى إلى تداعيات قانونية عليها نتيجة هذا الادعاء، وتم التحقيق معها بعد انتشار الفيديو لضبط ملابسات تسريب المحتوى.تسريب الفيديو الرابعوالفيديو الرابع هو الفيديو الجديد لهدير الذي ظهر مؤخرًا مع طليقها أوتاكا.وبينما أثار هذا الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت هدير عبد الرازق أنه مزيف ومولد باستخدام ولا يمت لها بصلة.وأشارت إلى أن الهدف من نشره هو الإساءة إليها وتشويه سمعتها بعد كل الأحداث السابقة مع زوجيها الأول والثاني.النيابة تحقق في الفيديو الجديد لهديروباشرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق في البلاغ رقم 1316230 عرائض المقدم من البلوجر هدير ضد 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو مزيفًا لها.وجاء في البلاغ أنها تقدمت بعدة بلاغات إلى ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر فيديوهات مفبركة تم توليدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزُعم أنها مسرّبة لها.وأكد البلاغ أن تلك المقاطع تدخل ضمن جرائم التزييف الرقمي ونسب وقائع زورًا لغير أصحابها، إضافة إلى جرائم الطعن في الأعراض والتشهير، وانتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام، واستخدام أدوات تكنولوجية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بالاعتبار والسمعة.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل الكبير بعد انتشار فيديو هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا الجديد، والذي ربطه الكثيرون بطبيعة العلاقة السابقة بينهما.فالعلاقة التي بدأت بزواج وانتهت بالطلاق، عادت للواجهة مجددًا بسبب ظهور مقطع قيل إنه يجمعهما سويًا، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين المتابعين وفتح الباب أمام التساؤلات: ما حقيقة الفيديو؟ وما علاقة هدير عبد الرازق بالبلوجر أوتاكا في الوقت الحالي؟القبض على محمد أوتاكا قبل الفيديو الجديد لهديروفي وقتٍ سابق، وقبل انتشار قصة الفيديو المسرب، كانت قد ألقت القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبد الرزاق.وجاءت عملية القبض بعد متابعة دقيقة من السلطات لنشاطه على الإنترنت، حيث تم رصد نشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب.تفاصيل جديدة حول أوتاكا طليق هدير عبدالرازقوكشفت التحريات الأمنية أن أوتاكا، المقيم في نطاق قسم شرطة الشروق، اعتاد إنتاج وبث محتوى غير لائق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.وخلال عملية ضبطه، تم العثور بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وهو ما وضعه أمام اتهامات جديدة تتجاوز قضية الفيديوهات الخادشة.حقيقة الفيديو الجديد لهدير عبدالرازق وأوتاكاوبينما كان اسم أوتاكا يتصدر المشهد بسبب قرار حبسه، جاء ظهور الفيديو المنسوب لهدير عبد الرازق ليزيد القصة تعقيدًا. الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع، تم تداوله على أنه مقطع خاص يجمع بين الزوجين السابقين. إلا أن هدير عبد الرازق خرجت سريعًا لتؤكد أن الفيديو المسرب مفبرك ولا يمت لها بصلة، مشددة على أن الهدف من نشره هو ضرب سمعتها والإساءة إليها بعد الانفصال عن أوتاكا.موقف هدير عبدالرازق من الفيديو الجديدوأكدت هدير أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء تداول أو نشر هذا الفيديو، وأنها ماضية في مقاضاة كل من يروج لمثل هذه الأكاذيب.كما شددت على أن ما يتم تداوله ليس سوى محاولة لتشويه صورتها أمام جمهورها، خاصة وأن اسمها ارتبط من قبل بقضايا أثارت الجدل بسبب علاقتها السابقة بأوتاكا.القصة الكاملة بين هدير عبدالرازق وأوتاكايمكن القول إن القصة الكاملة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا مرت بعدة محطات:• البداية كانت بزواج جذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.• لاحقًا حدث الانفصال الذي لم يخلُ من الجدل.• ثم عاد اسم أوتاكا ليتصدر الأخبار بعد القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات غير لائقة وحيازة مواد مخدرة.• وأخيرًا، عاد اسما الطرفين معًا إلى صدارة "التريند" بسبب الفيديو الجديد الذي تم تداوله على نطاق واسع، قبل أن تؤكد هدير أنه مفبرك ولا يمت لها بصلة.