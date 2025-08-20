"آيس كريم الكبة" يثير جدلاً في لبنان

– دولي

أثار إعلان أحد المطاعم عن "الكبة النية" في مدينة جدلاً واسعاً بين نشطاء في .





وابتكر أحد المطاعم في الإعلان عن وجبة الكبة النية، طريقة جديدة، إذ أخذ يضعه في أقماع تشبه أقماع الآيس كريم، بعد أن يقوم برصّها على شكل كرات. ويشتهر بوجبة الكبة النية، والتي تعتبر طبقاً شعبياً أصيلاً حاضراً في جميع مناطقه.



ما لبث أن أصبح الإعلان "ترند" في ، حيث اختلف نشطاء بشأن ابتكار صاحب المطعم، وبينما أبدى البعض حماسته لتجربته، وصف البعض الآخر الطريقة بـ"المقززة"، مستنكرين تحويل اللحم إلى شكل الآيس كريم، ومعتبرين أن الأمر أصبح مبالغاً فيه.