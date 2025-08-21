الصفحة الرئيسية
البث المباشر
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537876-638913550094644028.jpg
دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية مع هذه الأطعمة
منوعات
2025-08-21 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
تشير
الدكتورة
أيغول إسرافيلفا أخصائية طب الطفال، إلى أن مضادات الحيوية تساعد الجسم على مكافحة العدوى البكتيرية، ولكن سوء التغذية قد يقلل من فعاليتها.
ووفقا للطبيبة، هناك بعض المنتجات التي قد تتفاعل مع مضادات الحيوية، ما يؤثر على امتصاصها أو يزيد من آثارها الجانبية. ومن بين المنتجات الرئيسية التي يُنصح بتجنبها أثناء تناول مضادات الحيوية: منتجات الألبان، والكحول، والفواكه الحامضة وعصائرها، والأطعمة الغنية بالسكر والألياف.
وتوضح الطبيبة: "يمكن أن يرتبط الكالسيوم الموجود في
الحليب
والزبادي والجبن ببعض مضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين والفلوروكوينولونات)، ما يقلل من امتصاصها وبالتالي من فعاليتها".
كما تشير إلى أن الكحول يمكن أن يزيد من الآثار الجانبية لمضادات الحيوية، مثل الغثيان والتقيؤ واضطرابات البراز والدوار والنعاس، إضافة إلى أنه يثقل كاهل الكبد ويضعف مناعة الجسم أثناء المرض.
وتقول: "يمكن أن تبطئ الفواكه الحمضية، مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون وعصائرها، تحلل بعض مضادات الحيوية، ما يؤدي إلى زيادة تركيزها في الدم وارتفاع خطر الآثار الجانبية".
وتنصح الطبيبة بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، بما في ذلك الفواكه المجففة مثل الموز والعنب والتمر والمشمش المجفف، لأن السكر يعزز نمو البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها في الأمعاء، ما قد يفاقم خلل التوازن البكتيري الذي يحدث غالبا عند تناول مضادات الحيوية. أما الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، فتسرع إخراج مضادات الحيوية من الجسم، ما يقلل من فعاليتها.
وأوضحت أن الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الجرعة وتكرار تناول الدواء وقراءة التعليمات بعناية، بالإضافة إلى معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها، يساعد على تحقيق أقصى استفادة من العلاج. كما تنصح بعد انتهاء دورة المضادات الحيوية باستعادة البكتيريا المعوية باستخدام البروبيوتيك والبريبايوتك. هذه قواعد بسيطة لكنها فعّالة في تجنب الآثار الجانبية
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
اطعمة
مضادات
تحذيرات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدكتورة
السومرية
يان والت
الحليب
الفطر
ﻹعادة
+A
-A
