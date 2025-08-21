هل ينتقل تسوس الأسنان عبر التقبيل؟

ووفقا لها، تسوس الأسنان هو عملية معدية مزمنة تحدث في الأنسجة الصلبة للأسنان، مصحوبة بفقدان معادن مينا الأسنان وتدمير العاج. ونتيجة لذلك، تتشكل تجاويف تسوسية.وتشير الطبيبة، إلى أن تسوس الأسنان يرتبط بشكل رئيسي بسوء نظافة الفم، حيث تحتوي تكلسات الأسنان على بكتيريا تلتصق بالمينا، مع قلة النظافة، تطلق حمضا يدمر أنسجة الأسنان.وتقول: "لا ينتقل تسوس الأسنان عن طريق التقبيل. ولكن عند تبادل اللعاب، تنتقل البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، بما فيها بكتيريا Streptococcus mutan، التي تسبب التسوس. وتوجد هذه البكتيريا في لعاب كل شخص، ولكن منظومة المناعة تكبح نموها. كما يجب ألا ننسى أن الكائنات الدقيقة الممرضة الأخرى تنتقل أيضا أثناء التقبيل".وتؤكد الطبيبة على ضرورة الاهتمام بنظافة تجويف الفم وبصورة خاصة عند تركيب أجهزة تقويم الأسنان.وتقول: "من المهم الكشف عن التسوس وعلاجه في الوقت المناسب، وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض الأولى أو الألم، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات، مثل التهاب لب السن، التهاب دواعم السن، وخلع الأسنان".وتنصح الطبيبة لمنع تطور التسوس، بإجراء فحص وقائي لدى طبيب أسنان مرتين سنويا وإجراء نظافة فموية شاملة. وينصح بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لأنها تساهم في نمو البكتيريا المسببة للتسوس.أما الخضراوات والفواكه الصلبة فتساعد على تنظيف سطح الأسنان. كما يجب عدم إهمال تنظيف الفراغات بين الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان وأجهزة ري الأسنان، لأنها تعتبر أكثر الأماكن عرضة لتطور التسوس.