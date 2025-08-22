بالفيديو.. كرنفال يتحول الى مشاجرة جماعية بسبب "قطع الدجاج"

وشارك نحو عشرين راكبًا في الاشتباك، فيما حاول حراس الأمن السيطرة على وسط تصادم الركاب وتطاير بعض الأغراض، حسب ما ظهر في الفيديو.وأظهر المقطع ، أحد الركاب من برونكس، وهو يوثّق الحدث ويعبّر عن صدمته قائلاً: "قطع الدجاج أمرٌ جنوني".وأكد تيرا لاحقًا أن الحادثة كانت "معزولة"، وأن تصاعد العراك جاء بسبب خلاف حول الطعام، مضيفًا: "لم نكن قريبين بما يكفي لمعرفة سبب بدء العراك حقًا؛ كنا نعلم فقط أنهم كانوا في طابور للحصول على الطعام".وأشار تيرا إلى أنه رغم معرفته بأن "كرنفال" غالبًا ما توصف سفنها بأنها "غيتو/راتشيت"، إلا أن هذه المرة كانت أول تجربة له لمشاهدة مثل هذه الفوضى على متن سفينة.وانطلقت السفينة من يوم الخميس الماضي، وزارت مرتين قبل أن تعود إلى ميامي يوم الاثنين. وحتى الآن، لم تصدر شركة "كرنفال كروز" أي تعليق رسمي حول الحادث.