ثمنها 4 ملايين دولار.. جورجينا تستعرض هدية رونالدو الجديدة (صور)

وكتبت في منشور لاحق على حسابها على إنستغرام: "الحب هو أساس أي حلم".و بعد علاقة غرامية استمرت منذ عام 2016.و بعد سنوات من الشائعات حول زواجهما سرًا، انتهى كل شيء عندما عرضت جورجينا خاتم الألماس العملاق، الذي يُقدر سعره بما لا يقل عن 6.5 مليون دولار، مع توقع البعض أنه قد يصل إلى 15 مليون دولار حسب الأحجار.يُقدر وزن الخاتم بين 30 و45 قيراطًا، وهو من أفخم خواتم خطوبة المشاهير، وقد تضطر إلى خلعه حفاظًا على سلامتها في بعض الأحيان. لكن لديها خيارا آخر.أهدى النجم صديقته الخاتم المعروض من طرفها في أبريل 2025، ظهر الخاتم الذي تُقدر قيمته بـ 4 ملايين دولار، وأثارت الماسة ذات القطع الزمردي، والتي يُعتقد أنها عيار 20 قيراطًا، حماس المعجبين الذين ظنوا أنه خاتم خطوبة، لكنه اتضح أنها أشبه بخاتم وعد بالخطوبة باهظ الثمن.