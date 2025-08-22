شيرين عبد الوهاب تعود لطليقها حسام حبيب

وشهدت الساحة الفنية خلال الساعات الأخيرة مفاجأة جديدة بعد الحديث عن عودة الفنانة إلى الفنان ، بعد فترة من الانفصال شهدت خلافات علنية وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر موقع "القاهرة 24" المحلي أن عادت إلى حسام حبيب، دون الكشف عن كواليس الصلح والعودة، وذلك بعد سنتين من الطلاق الرسمي عام 2023، حيث تبادل الطرفان الاتهامات في وسائل الإعلام.وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي أو توضيح من شيرين عبدالوهاب أو حسام حبيب.وشهدت علاقة الثنائي المصري تصاعدًا وصل إلى ساحات المحاكم بعد أن تقدمت شيرين ببلاغات ضد حسام تتعلق بخلافات مالية وشخصية. ورغم محاولات عديدة للصلح خلال السنوات الماضية، إلا أن العلاقة ظلت متوترة.وانفصل الثنائي رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد زواج استمر حوالى 6 سنوات، وسبق أن انفصلت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب في 2021 بعد 3 سنوات من زواجهما.