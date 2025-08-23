Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

3 إجراءات للحد من ارتفاع درجات حرارة الكمبيوتر

منوعات

2025-08-23 | 04:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
3 إجراءات للحد من ارتفاع درجات حرارة الكمبيوتر
40 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يُعد إجراء تغييرات استباقية أفضل طريقة للحفاظ على برودة جهاز الكمبيوتر واستقراره خلال أشهر الصيف الحارة.

وخلال هذه الفترة، يشعر جهاز الكمبيوتر بالحرارة تمامًا مثلك؛ فعندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، تعمل المراوح والمبردات بجهد أكبر لضمان عدم ارتفاع حرارة مكونات الجهاز.
ومع ذلك، حتى جهاز الكمبيوتر الجيد التهوية قد يعمل بدرجة حرارة وضوضاء أعلى من المعتاد، وفي بعض الحالات، قد تكون درجة حرارة الغرفة المرتفعة كافية للتسبب في توقف الكمبيوتر عن العمل أثناء جلسات اللعب الطويلة.
لذلك، يوصي الخبراء بشدة بإجراء هذه التعديلات البسيطة لضمان استمرار عمل الكمبيوتر بشكل طبيعي وخالٍ من المتاعب خلال ذروة حرارة الصيف.
تنظيف الغبار
يمكن أن يؤثر تراكم الغبار على الفلاتر وفتحات سحب الهواء والمشعات في كفاءة تبريد جهاز الكمبيوتر، إذ يقيّد تدفق الهواء ويؤدي إلى احتباس الحرارة داخل العلبة.
وتصبح هذه المشكلة أكثر وضوحًا خلال فصل الصيف، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أعلى من المعتاد.
لذلك، ابدأ بإزالة فلاتر الغبار وغسلها، ثم امسح شفرات المروحة المتسخة بقطعة قماش مبللة، واستخدم الهواء المضغوط لإخراج الغبار والأوساخ من مشتتات الحرارة والمشعات.
يضمن هذا سهولة حركة الهواء في المراوح؛ ما يساعد على خفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات خلال فصل الصيف.
ويستغرق هذا الإجراء أقل من ساعة، لكنه يحدث فرقًا ملحوظًا في أداء جهاز الكمبيوتر عندما تكون درجة حرارة الغرفة عالية.
تحسين تدفق الهواء
وإذا لم يتم ضبط مراوح هيكل الجهاز بشكل صحيح، فقد ينتهي بك الأمر بضغط هواء سالب بدلًا من الضغط الإيجابي الطفيف الذي ينصح به معظم خبراء أجهزة الكمبيوتر.
وفي حال حافظ هيكل الجهاز على ضغط هواء سالب، فسيسحب الهواء من كل فتحة؛ ما قد يؤدي إلى تراكم أسرع للغبار وتدفق هواء أقل انتظامًا.
ونتيجةً لذلك، قد ترتفع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات أكثر من اللازم، بسبب عدم توجيه الهواء الدافئ خارج العلبة بكفاءة.
تغيير المعجون الحراري
ويستخدم معظم الناس المعجون الحراري أثناء تجميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ولا يفكرون في إعادة تطبيقه لسنوات.
والمشكلة أن المعجون الحراري المطبق مسبقًا على مبردات وحدة المعالجة المركزية غالبًا ما يكون رديء الجودة في أحسن الأحوال.
ومع مرور الوقت، قد يجف المعجون ويفقد قدرته على نقل الحرارة بكفاءة من وحدة المعالجة المركزية إلى مشتت الحرارة الخاص بالمبرد.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية؛ ما يصبح مشكلة أكبر مع ارتفاع حرارة الصيف وحاجة المبرد للعمل بجهد أكبر لمواجهة الحرارة المحيطة المرتفعة.
ولهذا السبب، يجب استبدال المعجون الحراري على وحدة المعالجة المركزية بعد مسح المعجون القديم، وينصح بالقيام بهذه العملية كل سنتين على الأقل.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
Play
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
Play
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
Play
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Play
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
Play
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
Play
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
Play
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
Play
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Play
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
Play
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21

اخترنا لك
طبيب مصري يفجر مفاجأة بشأن أنغام.. خطأ طبي فادح !
04:30 | 2025-08-23
لوسيد غرافيتي اكس.. ثورة او مجرد صدى الأحلام؟
03:00 | 2025-08-23
بين الابراج النارية والحبّ.. ابتسامة واحدة!
01:00 | 2025-08-23
تحذير جديد.. القلب وضغط الدم ضمن المتضررين من السجائر الإلكترونية
13:21 | 2025-08-22
شيرين عبد الوهاب تعود لطليقها حسام حبيب
11:10 | 2025-08-22
تحديات استضافة السعودية للألعاب الآسيوية الشتوية 2029… هل تنتقل إلى خارج المملكة؟
08:27 | 2025-08-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.