طبيب مصري يفجر مفاجأة بشأن أنغام.. خطأ طبي فادح !

وقال الدكتور حامد أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب القاهرة في منشور على " "، إن الفنانة التي تُعد حالة متفردة في الغناء العربي، واجهت أزمة صحية بسبب خطأ طبي خلال رحلة علاجها بالخارج، رغم أن حالتها لم تكن تستدعي أي تدخل جراحي.وأوضح الدكتور حامد أن حالة أنغام أثارت قلق جمهورها بعد تداول أخبار عن إصابتها بمرض في البنكرياس، مشيراً إلى أن التشخيص الصحيح أثبت أنه مجرد كيس بسيط وليس ورماً خبيثاً، قائلاً: "كان من رأي الأطباء المصريين الذين أثق بهم هو العلاج التحفظي، دون تدخل منظار أو جراحة".وأضاف موضحاً خطورة التعامل الخاطئ مع البنكرياس: "هذا العضو يمتلئ بالإنزيمات الهاضمة، وأي تسريب ولو نقطة واحدة داخل تجويف البطن قد يسبب التهاباً وتحللاً خطيراً في الأنسجة المحيطة".وانتقد الدكتور حامد لجوء بعض النجوم للعلاج بالخارج رغم كفاءة الأطباء المصريين، قائلاً: "للأسف تعرضت أنغام في أوروبا لتدخل بالمنظار والتخدير بلا داعٍ، ما تسبب في تلوث وخراج بالبنكرياس استلزم عملية جديدة لتفريغ الصديد".وأشار إلى أن الموقف يثير تساؤلات لو كان الخطأ قد وقع داخل ، حيث قال: "لو حدث ذلك عندنا لانهالت موجات الغضب والتشهير بالطبيب المصري، وربما إغلاق المستشفى قبل صدور أي قرار قانوني، بينما لأن الطبيب خواجة صمت الجميع".