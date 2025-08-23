كشف عملية احتيال كبيرة باسم الراحل ديوغو جوتا.. ما القصة؟

كان قد توفي رفقة شقيقه في حادث سير مأساوي بإسبانيا يوم 3 تموز / يوليو الماضي، ما خلّف حزناً عميقاً في الأوساط الكروية.وبعد ثلاثة أيام فقط من وفاته، ظهرت صفحة على إنستغرام تحمل اسم مؤسسة "diogojotafoundation"، واستطاعت أن تجمع نحو 54 ألف يورو من تبرعات الناس.الصفحة زعمت أنها مدعومة من منظمات كبرى بينها ، ، أليانز، والمنصة للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية. لكن صحيفة "تلغراف" البريطانية تواصلت مع ثلاث من هذه الجهات، فجاء الرد قاطعاً: لا علاقة لها بهذه المبادرة ولا علم لها بها.كما أكدت عائلة جوتا أن الصفحة لا تمت لهم بأي صلة، لتنكشف بذلك عملية احتيال إلكتروني استغلت اسم اللاعب ومنظمات دولية معروفة لتحقيق مكاسب مالية.