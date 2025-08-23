الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
يتسلل خفية.. للتوتر عواقب وخيمة على القلب
منوعات
2025-08-23 | 09:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
أفاد الدكتور يفغيني كوكين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، بأن للتوتر تأثيرا مدمرا على القلب، حتى إذا لم تكن عواقبه واضحة للوهلة الأولى.
وحذر الدكتور من أن التوتر ليس مجرد شعور مؤقت، بل هجمة يومية تصيب القلب. وقال: "يتسلل خفية دون أن نلاحظه، لكن عواقبه وخيمة. كل يوم دون التحكم في التوتر قد يقرب الشخص من تشخيص يغير حياته بالكامل."
وأوضح كوكين أن المواقف المرهقة تؤدي إلى اندفاع الأدرينالين والكورتيزول في الجسم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، اضطراب إيقاع القلب، والتهابات في الأوعية الدموية. ومع التوتر المزمن، يزيد خطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى اضطرابات نظم القلب التي قد تمر دون أعراض لكنها قد تؤدي إلى السكتة القلبية.
كما أن التوتر المزمن يمكن أن يكون محفزا لالتهاب الأوعية الدموية، ما يضعف جدرانها ويسهم في قصور القلب، ويزيد من احتمال تكوين جلطات الدم نتيجة ارتفاع كثافة الدم بفعل زيادة الكورتيزول، ما قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية ومضاعفات خطيرة.
وأشار كوكين إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد على خفض التوتر وتقوية القلب والأوعية الدموية. وأضاف أن تعلم تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، التأمل، وتمارين التنفس يقلل مستويات القلق بشكل كبير.
كما شدد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، والحصول على نوم كاف، لأن نقصه يزيد التوتر ويؤثر سلبا على صحة القلب.
وأكد أن التواصل مع الأحباء والدعم الاجتماعي يلعب دورا رئيسيا في
الحفاظ على الحالة
النفسية والعاطفية.
