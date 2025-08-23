حسام حبيب يقاضي محامي شيرين عبد الوهاب

وقال حبيب في بيان رسمي إنه قرر التحرك عبر المسار القضائي "حفاظًا على حقوقه وردًا على محاولات التشهير"، مؤكدًا أنه لن يسمح باستخدام اسمه في نزاعات شخصية لا علاقة له بها.وأضاف أن تصريحات قنطوش تعكس ـ وفق وصفه ـ "محاولات يائسة للضغط على بعد إنهاء التعاقد معه بسبب أخطاء وتقصير مهني في إدارة قضايا قانونية عديدة".اتهامات متبادلةوأوضح البيان أن المحامي السابق رفع دعاوى باسم من دون علمها، من بينها دعوى اتهمت حسام بسرقة دفتر شيكات، رغم أن الفنانة أكدت فقدانه مسبقًا.كما أشار البيان إلى أن النيابة أثبتت عدم صحة واقعة أخرى أقيمت ضده، بينما رُوّج إعلاميًا لمعلومات مغلوطة عن القضية.وفنّد حبيب ما وصفه بادعاء قنطوش تحقيق انتصار في نزاع شيرين مع شركة " "، موضحًا أن المحامي سامح المنياوي هو من تولى القضية وحقق نتائج إيجابية فيها.قضية الحسابات الإلكترونيةوتناول البيان اتهام يوسف سرور، أحد أعضاء فريق عمل حسام، بالاستيلاء على حسابات شيرين الإلكترونية، مؤكدًا أن قنطوش نفسه أشاد سابقًا بأمانته في مكالمة موثقة، قبل أن يرفض استلام الصفحات ويقيم دعوى ضده، مدعيًا صدور قرار ضبط وإحضار بحقه في قضية إدارية لا تستدعي مثل هذا الإجراء.وفي ختام بيانه، طالب ونقابة المحامين بالتدخل ووقف ما وصفه بـ"الممارسات غير المسؤولة"، مؤكّدًا أنه سيواصل إلى القضاء لحماية اسمه وسمعته من أي محاولات للتشهير أو توظيفه في صراعات شخصية.