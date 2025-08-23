الصفحة الرئيسية
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
ما اسباب تشوه الأظافر؟.. طرق بسيطة للعلاج والوقاية
منوعات
2025-08-23 | 13:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
تشير
الدكتورة
يلينا بافلوفا، أخصائية العلاج الطبيعي وأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن تشوه الأظافر يمكن أن يحدث نتيجة ارتداء الأحذية الضيقة بشكل مستمر.
ووفقا لها، تشوه الأظافر هو مرض تصبح فيه صفائح الأظافر سميكة ومشوهة وهشة. وتوضح الأخصائية أعراض هذا التغير وأسبابه وطرق علاجه.
وتشير الخبيرة إلى أن أكثر ما يتأثر بهذه الحالة هو إبهام القدم، حيث يمكن أن ينثني بشدة ويتخذ شكلًا يشبه مخلب طائر أو قرن كبش. ويتغير مظهر الأظافر، فتصبح صفراء أو رمادية أو شبه سوداء نتيجة تراكم الكيراتين. وتشمل الأعراض بطء نمو الأظافر، والألم، وعدم الراحة، خاصة عند ارتداء الأحذية، بالإضافة إلى زيادة هشاشتها وميلها للتقشر.
وقد يكون هذا التشوه ناتجا عن عوامل متعددة، وأكثرها شيوعا ارتداء الأحذية الضيقة باستمرار، مما يضغط على أصابع القدم ويتسبب في إصابات في سرير الظفر. كما يمكن أن يحدث التشوه نتيجة تلف ميكانيكي للظفر، مثل الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون أو راقصات الباليه. كما تسهم العناية غير الصحيحة بالأظافر في تطور التشوه.
وتقول الخبيرة: "مع مرور السنين، قد تصبح أظافر القدم أكثر سمكا وهشاشة، وهذا أمر طبيعي ناتج عن اضطراب الدورة الدموية في الأطراف، وانخفاض معدل الأيض، وعمليات ضمور طبيعية تؤثر على الأظافر أيضا".
وتؤكد الطبيبة أن تشوه الأظافر قد يكون أحد أعراض متلازمة اصفرار الأظافر، وهي حالة مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والوذمة اللمفية. كما يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن لثنية الظفر إلى زيادة سمك الظفر وتشوهه.
وتشير إلى أنه يجب تحديد السبب الكامن وراء تشوه الأظافر، فقد يكون نتيجة إصابات أو عرضًا لأمراض أكثر خطورة. ويجب أن يهدف العلاج إلى القضاء على السبب، سواء كان ذلك بتغيير الأحذية، أو علاج الأمراض الجلدية أو الوعائية، أو استخدام العلاج الدوائي في حالة وجود عدوى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
