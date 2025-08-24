غير ضغط الدم.. دراسة تكشف مخاطر الإفراط في تناول الملح

نشرت مجلة "نيورون" دراسة أجراها علماء من جامعة مكغيل في كندا، تشير إلى وجود صلة بين ارتفاع استهلاك والتهاب الدماغ، ما قد يسهم في زيادة ضغط الدم.وأكدت الأستاذة المساعدة في قسم الفسيولوجيا، ماشا براغر-هوتورسكي، رئيسة فريق البحث، أن الدراسة تمثل دليلا جديدا على أن الدماغ قد يكون سببا وراء ارتفاع ضغط الدم، وهو اكتشاف قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة.ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويصيب معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، متسببا في وفاة حوالي 10 ملايين شخص سنويا حول العالم. وغالبا ما يكون المرض بدون أعراض، لكنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية وغيرها من المضاعفات الخطيرة.ولمحاكاة العادات الغذائية البشرية، أعطى الباحثون فئرانا ماء يحتوي على 2% من الملح، وهو ما يعادل استهلاك النظام الغذائي الغني بالوجبات السريعة مثل لحم الخنزير المقدد، النودلز سريعة التحضير، والجبن المعالج.وأظهرت النتائج أن هذا النظام الغذائي أدى إلى تنشيط الخلايا المناعية في منطقة محددة من الدماغ، مما تسبب في التهاب وزيادة مستوى هرمون الفاسوبريسين الذي يحفز ارتفاع ضغط الدم. وقد تتبع الباحثون هذه التغيرات باستخدام تقنيات تصوير عصبي متقدمة، ما أتاح لهم رصد تأثير الملح على الدماغ وضغط الدم بدقة عالية.