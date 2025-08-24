حالة صادمة لمؤثرة مصرية بعد حقنة تخسيس: ذهب نصف مخي

وأوضحت سيف أن هذه الحقن مرتفعة التكلفة مقارنة بغيرها من أدوية إنقاص الوزن، لكنها أدت إلى شلَلٍ مؤقت في المعدة وآلام حادة، جعلت معدتها غير قادرة على العمل بالكفاءة التي كانت عليها سابقًا. كما أشارت إلى أنها أصيبت بفقدان في الذاكرة وخمول شديد، إضافةً إلى رغبة متكررة في النوم لساعات طويلة تجاوزت 16 ساعة يوميًا.تحذيرات من الحمل بعد الاستخداموبيّنت مريم سيف أن النساء اللاتي يستخدمن حقن "المونغارو" لا يجب أن يحملن بجنين قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تلقيها، لافتة إلى أن الدراسات الطبية المتعلقة بتأثير هذه الحقن على الأجنة لم تُجرَ بعد، ولم يُحسَم ما إذا كانت تسبب تشوّهات أو مشكلات صحية للجنين.انعكاسات نفسية وزيادة في الوزنوأشارت المدونة المصرية إلى أن الحقنة تسببت لها في أزمة نفسية صعبة، خاصةً بعدما توقفت عن استخدامها، إذ لاحظت زيادة في وزنها بشكل أكبر مما كان عليه قبل البدء بالعلاج. وأضافت أنها مع أول جرعتين من الحقن لاحظت انخفاضًا في الوزن، لكن جسمها لم يستجب ، وهو ما أثّر عليها سلبيًا. كما أوضحت أن الحقن أدت إلى تورّم في الغدة المسؤولة عن إفراز الدهون، محذّرة من ضرورة إجراء فحوص شاملة للغدة قبل الإقدام على استعمالها."أعيش بنصف مخ"وأكدت مريم سيف أن حالتها الذهنية لم تعد طبيعية، وأنها تعاني من صعوبة في التركيز والإدراك، قائلة: "أنا عايشة بنصف مخ دلوقتي". واختتمت حديثها بفيديو قالت فيه على سبيل الدعابة: "ياريت بالفلوس دي كنت عملت نحت جسم".