عرض الهيكل العظمي الشهير "لوسي" في أوروبا

قال مدير المتحف ميخال لوكيش، عند وصول العظام إلى الأراضي التشيكية، إن هذه القطع الـ52 من الأسنان والجمجمة والحوض وعظم الفخذ، والتي يعود تاريخها إلى 3.18 مليون سنة، "لم تُنقل إلا مرة واحدة فقط، وذلك إلى ، بين عامي 2007 و2013".وأكد أنها من "أثمن وأقدم قطع الأنثروبولوجيا القديمة في العالم"، مرحّباً بهذه الإعارة النادرة من الإثيوبي والتي تمتد لـ60 يوماً.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، سيتمكن الزوار أيضاً من معاينة الهيكل العظمي شبه الكامل لـ"سلام"، وهو كـ"لوسي" من نوع أسترالوبيثكس (القرد الجنوبي) مات عن عمر ناهز عامين وسبعة أشهر، ويُعتقد أنه عاش قبل "لوسي" بمائة ألف سنة. اكتُشف عام 2000، ولم يُنقَل من إثيوبيا مطلقاً.وبتاريخ 24 (تشرين الثاني) 1974، في منطقة أفار الواقعة شمال شرقي البلاد، عُثر على عظام «لوسي» التي مكّنت من تشكيل نحو 40 في المائة من هيكلها العظمي.وحضر جوهانسون، أحد أعضاء الفريق العلمي الذي ضم أيضاً موريس تايب وإيف كوبينز وجون كالب وريموند بونفي، افتتاح المعرض، الاثنين، إلى جانب التشيكي ووزيرة السياحة الإثيوبية سيلاماويت كاسا.قال بيتر فيالا في حفل الافتتاح الذي رافقته فرقة موسيقية عسكرية: "الهيكلان العظميان من بين معروضات التراث العالمي... يُعرضان في لأول مرة في التاريخ".وقالت سيلاماويت كاسا إن المعرض فريد من نوعه؛ إذ يُعرض فيه الهيكلان "لوسي" وسلام معاً لأول مرة، خارج إثيوبيا بالطبع.وأضافت: "إثيوبيا لا تُضاهى بسجلها الأحفوري المتواصل لأسلاف البشر، والذي يمتد لستة ملايين عام، حيث اكتُشفت 14 عينة من أسلاف البشر تتراوح من الأسترالوبيثكس إلى الإنسان العاقل في إثيوبيا".وأشاد دونالد جوهانسون الذي اكتشف "لوسي" مع فريقه، بأفريقيا باعتبارها المكان الذي "انفصلنا فيه (كبشر) لأول مرة عن القردة العليا الأفريقية، حيث وقفنا منتصبين لأول مرة؛ ونمت أدمغتنا لأول مرة، وبدأنا في ابتكار الفنون والأدوات الحجرية المتخصصة، وتطورنا نحن، ما نُطلق عليه الإنسان العاقل".وأضاف: "جميعنا نشترك في أصل مشترك، ويوحدنا ماضينا. وأعتقد أن هذا تذكير بالغ الأهمية للبشرية اليوم".كان هذا الكائن ثنائي القدمين يُعرف أولاً باسم A.L-288-1، ثم أُطلق عليه اسم "لوسي"، نسبة إلى أغنية فرقة «لوسي إن ذي سكاي ويذ دايمندز" التي كان يستمع إليها علماء الحفريات خلال أعمال التنقيب.ربما ماتت «لوسي» بين سن الحادية عشرة والثالثة عشرة (وهو سن البلوغ بالنسبة لهذا النوع)، وكان طولها أقل من 1.10 متر ووزنها نحو 29 كيلوغراماً، وحُفظت في غرفة غير مُتاحة للعامّة في وسط العاصمة الإثيوبية.عمة البشريةأحدث اكتشافها ثورة في البحوث العلمية وفهم أسلافنا، "أولاً بسبب حالة حفظها الاستثنائية، وثانياً بسبب عمرها"، على ما يوضح مدير هيئة حماية التراث الإثيوبي أبيباو أياليو غيلا.ويضيف أنّ "لوسي"، تماماً مثل "سلام"، أقدم طفل في العالم، تُعدّ "سفيرة لإثيوبيا، مهد الإنسانية".لطالما وُصفت بأنها جدة البشرية، لكنها تُعتبر أقرب إلى عمة أو ابنة عم، فنسبها المباشر للبشر محل خلاف.ومُذّاك، غيّرت اكتشافات كثيرة المشهد الطبيعي في إثيوبيا وجنوب أفريقيا وكينيا وحتى تشاد.انضم "توماي" الذي يعتبره بعض علماء الحفريات أول ممثل للسلالة البشرية بعمر 7 ملايين سنة، و"أردي" الذي يبلغ عمره 4.5 مليون سنة، إلى "لوسي" في حضارة ما قبل التاريخ.