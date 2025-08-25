6 فوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم.. هل تعرفها؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538348-638917411736022594.jpg
6 فوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم.. هل تعرفها؟
منوعات
2025-08-25 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
74 شوهد
كثيراً ما ربطت الدراسات العلمية الشاي الأخضر بعدد من الفوائد الصحية، حيث ثبت أن الكاتيكينات (مضادات الأكسدة) الموجودة به تساعد على مكافحة الالتهابات والسكري، مع تحسين الذاكرة وصحة القلب.
ووفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعنيّ بالصحة، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن شرب الشاي الأخضر مساءً قبل النوم، قد يفيد الجسم بشكل خاص بحسب ما يلي:
1- يُخفف التوتر والقلق
يساعد حمض إل-ثيانين الموجود في الشاي الأخضر على تخفيف التوتر والقلق، ويمكن للقلق والتوتر أن يرفعا ضغط الدم، ويؤثرا على المزاج والنوم، ويؤثران سلباً على جودة الحياة، وتشير الأبحاث إلى أن إل-ثيانين يُحسّن أيضاً الوظائف الإدراكية والمزاج والتركيز.
2- تهدئة الجهاز الهضمي
يساعد شرب الشاي الأخضر على التبرز وتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخات والغازات. فالكاتيكينات الموجودة في هذا الشاي تساعد على تقليل الالتهابات، ودعم ميكروبيوم الأمعاء، كما تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقاً لما أكدته الدراسات.
3- تحسين صحة الشعر والبشرة
يعزز تناول الشاي الأخضر قبل النوم صحة شعرك وبشرتك ويجعلهما أكثر لمعاناً وإشراقاً، حيث أثبتت الدراسات أنه يحارب علامات الشيخوخة ويعالج حَب الشباب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الشاي الأخضر يُعزز إنتاج الكولاجين في بشرتكِ، مما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولهذا السبب يُصنع عدد من منتجات العناية بالبشرة من الشاي الأخضر.
4- تعزيز صحة العقل
كشفت إحدى الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يومياً قبل النوم يعزز صحة العقل ويزيد من قدرة الشخص على التركيز عند استيقاظه من النوم، وهذا التأثير مفيد، بشكل خاص، لكبار السن.
5- حرق الدهون وفقدان الوزن
تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر ليلاً يُحسّن معدل الأيض لديك، قبل الخلود إلى النوم، وأظهرت إحدى الدراسات أن هذا الارتفاع في معدل الأيض قد يصل إلى 4 في المائة، كما يحتوي الشاي الأخضر على خصائص حرارية تُعزز حرق الدهون، بالإضافة إلى الكافيين، حيث يمكنه تغيير الهرمونات ومستوى السكر في الدم، مما يُقلل الشهية، كما أنه قد يزيد من هرمونات حرق الدهون في جسمك، مما يُحسّن عملية حرق الدهون.
6- الوقاية من أمراض القلب
أشارت دراسة، أُجريت عام 2022، إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يقلل عدداً من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون.
وخلصت الدراسة إلى أن شرب أكثر من 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 26%.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
منها تحسين النوم وصحة القلب.. إليكم فوائد صحية لشرب الشاي يوميا
02:30 | 2025-05-29
فوائد فعالة للشاي الأخضر في دعم صحة الكبد
02:32 | 2025-07-01
"عادة صينية".. فوائد غير متوقعة لشرب الماء الساخن في الصيف
03:03 | 2025-06-25
الطيران الحربي العراقي يدمر مضافة لإرهابيين في وادي الشاي بصلاح الدين
01:33 | 2025-08-23
فوائد
الشاي الاخضر
يانين
الصحة
الشبا
الهرم
عزيز
روبي
كينا
السب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
31.76%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
أمن
27.34%
18:47 | 2025-08-24
يقود "كاديلاك".. نجل مدير شركة يقتحم مطار البصرة مسلحاً ويوثق الحادث بالبث المباشر
18:47 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
25.02%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
فن وثقافة
15.88%
06:39 | 2025-08-25
سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل
06:39 | 2025-08-25
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الأكثر مشاهدة
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
من الأخير
"زيتوني" النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
اخترنا لك
ما علاقة كورونا بإصابة النساء بنوبات قلبية وسكتات دماغية ؟
15:08 | 2025-08-25
عرض الهيكل العظمي الشهير "لوسي" في أوروبا
12:34 | 2025-08-25
كورونا.. عالم يكشف أسرار المنشأ ودور دولة عظمى في تفشيه
02:39 | 2025-08-25
دراسة: أدوية للسكري وانقاص الوزن تحد من خطر الإصابة بالسرطان
18:31 | 2025-08-24
حالة صادمة لمؤثرة مصرية بعد حقنة تخسيس: ذهب نصف مخي
13:49 | 2025-08-24
بركان كيلاويا يستأنف نشاطه في هاواي.. فيديو
12:12 | 2025-08-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.