الاتحاد الأوروبي يحظر مادّة في جل الأظافر لدواعٍ صحيّة.. ماذا عن العراق؟

تشير التقارير إلى أن هذا النوع من طلاء الأظافر الشائع عالميًا يحتوي على مادة كيميائية تُعرف باسم Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO)، والتي أظهرت الدراسات العلمية أنها قد تسبب أضرارًا صحية خطيرة عند استخدامها بشكل متكرر.ترتبط مادة TPO بشكل مباشر بمنتجات أظافر الجل، حيث تُستخدم كمسرّع ضوئي يساعد على تصلب الطلاء عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنح الجل متانته ولمعانه اللذين يدومان لأسابيع.جاء قرار الحظر استجابةً لمخاوف صحية جدية أثارتها الهيئات الأوروبية المعنية، بما في ذلك للمواد الكيميائية (ECHA) واللجنة الأوروبية لسلامة المستهلك (SCCS).أظهرت المراجعات العلمية أنّ مادة TPO ليست آمنة، حيث تم تصنيفها ضمن الفئة 1B كمادة سامة تؤثر على الخصوبة، ممّا يشير إلى وجود خطر كبير على القدرة الإنجابية أو على الجنين عند التعرض المتكرّر لها.وبناءً على ذلك، استندت الجهات الرقابية في قرارها إلى سمّية المادة وتأثيراتها السلبية المحتملة على الإنجابية.وقد أعلنت من خلال لائحة خاصة (Regulation EU 2025/877) عن تحديث ملحقات قانون مستحضرات التجميل الأوروبي، حيث تم إضافة مادة TPO رسميًا إلى قائمة المواد المحظورة في منتجات التجميل داخل الاتحاد الأوروبي.