العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538461-638918019001973586.jpeg
الاتحاد الأوروبي يحظر مادّة في جل الأظافر لدواعٍ صحيّة.. ماذا عن العراق؟
منوعات
2025-08-26 | 06:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
267 شوهد
في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز صحة المستهلكين من السيدات، أعلنت دول
الاتحاد الأوروبي
عن قرارها بحظر بيع واستخدام بعض أنواع طلاء الأظافر شبه الدائم (Gel Polish) اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وفقًا لما ذكرته منصة مستحضرات التجميل الأوروبية Coslaw.eu.
تشير التقارير إلى أن هذا النوع من طلاء الأظافر الشائع عالميًا يحتوي على مادة كيميائية تُعرف باسم Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO)، والتي أظهرت الدراسات العلمية أنها قد تسبب أضرارًا صحية خطيرة عند استخدامها بشكل متكرر.
علاقة مادة TPO بأظافر الجل وسبب حظرها من قبل
الاتحاد الأوروبي
ترتبط مادة TPO بشكل مباشر بمنتجات أظافر الجل، حيث تُستخدم كمسرّع ضوئي يساعد على تصلب الطلاء عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، مما يمنح الجل متانته ولمعانه اللذين يدومان لأسابيع.
جاء قرار الحظر استجابةً لمخاوف صحية جدية أثارتها الهيئات الأوروبية المعنية، بما في ذلك
الوكالة الأوروبية
للمواد الكيميائية (ECHA) واللجنة الأوروبية لسلامة المستهلك (SCCS).
أظهرت المراجعات العلمية أنّ مادة TPO ليست آمنة، حيث تم تصنيفها ضمن الفئة 1B كمادة سامة تؤثر على الخصوبة، ممّا يشير إلى وجود خطر كبير على القدرة الإنجابية أو على الجنين عند التعرض المتكرّر لها.
وبناءً على ذلك، استندت الجهات الرقابية في قرارها إلى سمّية المادة وتأثيراتها السلبية المحتملة على
الصحة
الإنجابية.
وقد أعلنت
المفوضية الأوروبية
من خلال لائحة خاصة (Regulation EU 2025/877) عن تحديث ملحقات قانون مستحضرات التجميل الأوروبي، حيث تم إضافة مادة TPO رسميًا إلى قائمة المواد المحظورة في منتجات التجميل داخل الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن
العراق
والدول المجاورة؟
وبالنسبة للعراق، حتّى الآن، لا يوجد حظرعلى جل الأظافر، لكنه يُعتبر من الأمور المكروهة شرعًا في
الإسلام
إذا كان للتزين فقط، خاصّة وأنّ تركيب الأظافر الصناعية قد يمنع وصول الماء إلى الأظافر الأصلية أثناء الوضوء، وهو ما يبطل صحة الوضوء والصلاة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
للنساء فقط
منوعات
جل الاظافر
الاتحاد الأوروبي
مادة TPO
الخصوبة
السومرية
العراق
المفوضية الأوروبية
الوكالة الأوروبية
اللجنة الأوروبية
المفوضية ال
الإسلام
البنفسج
+A
-A
